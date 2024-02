ONE Championship Qatar : l’algérien Mehdi Zatout revient sur le ring en force !

Le monde des arts martiaux s’apprête à vivre un moment d’exception alors que le Kickboxer algérien Mehdi Zatout se prépare à faire son grand retour sur le ring. Cet événement tant attendu ne manquera pas de captiver les amateurs de combats et de sports de combat du monde entier. En effet, Zatout affrontera la star saoudienne du boxing, Zuhayr Al-Qahtani, lors de l’événement « One 166 : Qatar » organisé par le ONE Championship.

Lors de son premier événement au Qatar, la plus grande Ligue d’arts martiaux au monde, le One Championship, présente une carte de spectacle comprenant des combats passionnants impliquant un groupe d’élite de stars mondiales et un certain nombre de stars arabes, dont Al-Qahtani, qui possède un palmarès professionnel invaincu.

L’événement comprendra un combat de boxing dans la catégorie de poids sans restriction dans les règles de la Boxe Anglaise, entre Zatout et Al-Qahtani, que les fans d’arts martiaux attendront au Lusail Sports Arena, le vendredi 1ᵉʳ mars.

One 166 (Qatar) : qui est Zuhayr Al-Qahtani, l’adversaire de Mehdi Zatout ?

L’algérien qui a un score professionnel de 79-40, s’était retiré du combat et s’était consacré à l’entraînement, après avoir présenté une brillante carrière de Muay Thai et de Kickboxing dans le ONE Championship, en plus d’être le champion du monde de Muay Thai auprès du World Boxing Council (WBC) et de l’International Sport Kickboxing Association (ISKA).

Lors de son dernier combat, l’Algérien de 40 ans, surnommé « Diamond Heart », a battu son homologue américain, Asa Ten Pao, par TKO dès le premier tour en octobre 2022. De retour sur le ring au Qatar, la star algérienne, pour son premier combat de boxe professionnelle, cherchera à conclure son illustre carrière par une victoire majeure sur le sol arabe.

De son côté, la star saoudienne de boxe aspire à remporter une nouvelle victoire et à garder son palmarès vierge. Al-Qahtani, 34 ans, a un bilan professionnel global de 9-0 et est considéré comme l’un des meilleurs combattants d’Arabie saoudite.

La star saoudienne invaincue est champion du Moyen-Orient au sein du World Boxing Council (WBC) et s’entraîne actuellement en Bretagne, pour se préparer en vue de sa confrontation prévue contre Zatout.