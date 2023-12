One Championship : 1er combat pour l’Algérien Rabah Mohamed Younes cette semaine

La star algérienne du Muay Thai, Rabah Mohamed Younes, disputera cette semaine son premier combat au sein de l’Organisation mondiale des arts martiaux One Championship.

Younes affronte son homologue thaïlandais, Saemapetch Fairtex, tôt samedi matin le 9 décembre, dans le cadre du « One Fight Night 17: Kryklia vs Roberts » de Muay Thai.

Le combattant algérien, mesurant 188 cm, entre en lice avec une grande confiance au Lumpinee Boxing Stadium à Bangkok, la capitale thaïlandaise, armé d’un bilan professionnel immaculé de 13 victoires sans défaite. Âge de 26 ans, Younes s’entraîne sous la supervision de son compatriote et récemment retraité de One Championship, Mehdi Zatout.

La star algérienne confronte un défi difficile contre Saemapetch, qui a trois ans de plus que lui et compte 126 victoires à son bilan. Le Thaïlandais, classé troisième dans la catégorie poids coq du Muay Thai, a remporté sa dernière victoire par KO au premier tour contre son compatriote Kaonar Sor Jor Thongprajin.

L’événement principal du spectacle « One Fight Night 17: Kryklia vs Roberts » mettra en vedette la bataille pour couronner le tout premier champion du monde de poids lourds du Muay Thai dans l’histoire du One Championship, opposant le champion du monde de kickboxing poids lourd léger de l’organisation, l’ukrainien Roman Kryklia, à son homologue australien et champion du Muay Thai du World Boxing Council (WBC), Alex Roberts.

« One Fight Night 17: Kryklia vs Roberts » débutera à 3h du matin, heure de La Mecque, le 9 décembre et sera diffusé en direct sur beIN SPORTS.