« On veut voir Riyad Mahrez », Rifka réalise le rêve de jeunes ivoiriens (CAN 2023)

Rifka, un influenceur algérien très suivi, a récemment fait preuve d’un geste extraordinaire envers de jeunes supporteurs ivoiriens, à l’occasion de la Coupe d’Afrique des nations de football 2023, accueillie par la Côte d’Ivoire. Lors d’une visite impromptue au marché de Bouaké, il a été chaleureusement accueilli par des jeunes fans, dont certains nourrissaient le rêve de rencontrer leur idole, Ryad Mahrez, star incontestée de l’équipe nationale algérienne.

À la tête de la Fédération Algérienne de Football (FAF), M. Walid Sadi a répondu favorablement à la demande touchante de ces jeunes Ivoiriens, exprimant ainsi la solidarité entre les nations participantes à cette prestigieuse compétition.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par RIFKA | فاروق 🇩🇿 (@rifka.bjm)

L’Émotion partagée lors de la rencontre avec Riyad Mahrez

Dans le cadre de la CAN 2023, la FAF a orchestré un moment mémorable pour ces jeunes supporteurs ivoiriens. Riyad Mahrez, conscience aiguë de l’affection des supporteurs ivoiriens envers l’équipe nationale algérienne, s’est rendu disponible pour cette rencontre spéciale, démontrant ainsi la fraternité qui anime le football africain.

La vidéo partagée par Rifka témoigne de la joie et de l’émotion vécues par ces jeunes fans lors de leur rencontre avec leur idole. Riyad Mahrez, s’est volontiers prêté au jeu des photos, a serré chaleureusement la main des supporteurs, et a même offert des t-shirts aux couleurs nationales à ses admirateurs ivoiriens.

La générosité de cet échange a atteint son apogée lorsque, avec un sourire éclatant, il a encouragé les jeunes supporteurs en leur disant : « Demain, vous venez au stade avec ça. » Ce moment d’union et de partage, au cœur de la CAN 2023, démontre la puissance du sport pour transcender les frontières et créer des liens uniques entre les peuples africains.

L’Algérie a une fois de plus prouvé que le sport va bien au-delà des terrains de jeu, créant des souvenirs impérissables et des moments de bonheur partagé.