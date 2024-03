Pour Ramadan, le maire de Lyon, en l’occurrence Grégory Doucet, a ordonné la suspension des travaux en cours à la Guillotière, au niveau de la Rue Paul-Bert, pour permettre aux commerçants de la région d’exercer leur activité pendant le mois sacré.

Une décision qui a été contestée par plusieurs membres de l’extrême droite française, dont Marion Maréchal Le Pen, qui a vivement critiqué la décision de la mairie écologiste.

Marché du Ramadan à Lyon : des saveurs comme au Bled

D’ailleurs, une vidéo prise dans ce secteur multiculturel de Lyon a fait le tour de la toile. Les séquences montrent une ambiance et un mélange de saveurs qui réunissent les exposant, depuis le premier lundi du mois de Ramadan jusqu’à sa fin.

Du miel de l’Algérie, la Harissa de la Tunisie, La Doubara de Biskra et autres délices du Moyen-Orient, ce marché offre un point de convergence qui voit cohabiter des stands réunissant les cuisines du Maghreb et d’ailleurs. Ce marché n’attire pas seulement une clientèle pratiquante, mais aussi non-musulmane, curieuse de découvrir des délices, telles que les cornes de gazelle, Kesra, Beklawas … des saveurs « comme au Bled ».

Les stands de légumes, d’herbes et d’épices attirent également les yeux et les papilles. Malgré l’inflation que connaît la France, en ce moment, les commerçants tentent de garder les mêmes prix que l’an dernier.

Un début de polémique

La vidéo largement diffusée sur les réseaux sociaux, montrant à la fois un mélange de saveurs, mais aussi de culture, a suscité un début de polémique en France. Notamment de la part des élus de l’extrême droite qui ont profité de l’occasion pour s’attaquer à nouveau à l’immigration.

En effet, la tête de Reconquête pour les prochaines élections européennes, Marion Maréchal, qui avait qualifié le maire de Lyon de « Kiwi : vert écolo de l’extérieur et vert islamiste de l’intérieur« . De son côté, la déléguée départementale du Rassemblement national du Rhône, notamment Tiffany Joncour, qui a déclaré » On se sent plus en France« .

🚨Le maire de #Lyon voulait une ville multiculturelle, la réalité va encore bien plus loin quand on ne se sent plus en France à la Guillotière.

Honte aux pouvoirs publics qui laissent faire, honte aux écologistes !pic.twitter.com/cw6JQEBPxs — Tiffany Joncour (@Tiffany_Joncour) March 17, 2024

