« On mange tout », Anes Tina explique les rites de l’Aïd en Algérie à une femme russe (vidéo)

Dans une vidéo publiée sur son compte Instagram, le Youtubeur algérien, Anes Bouzeghoub, connu sous le pseudonyme d’Anes Tina, a expliqué, à une jeune femme russe qui maîtrise la langue arabe, les rites des Algériens pour célébrer la fête de l’Aid Al Adha.

En effet, dans un registre humoristique et plein de détente, Anes Tina a levé le voile sur les traditions des Algériens lors de la fête de l’Aid Al Kbir. Ainsi, Anes Tina a dit, « Non, on ne fait pas appel à un spécialiste, c’est moi qui égorge le mouton », dit-il.

Jouant le jeu, la jeune femme russe a demandé, « Est-ce que tu peux dormir la nuit après avoir égorgé le mouton ? », une question à laquelle Anes Tina a répondu, « Non, je n’attends pas la nuit pour dormir, je dors juste après le rite du sacrifice », explique-t-il avec un brin d’humour.

« On mange tout » indique Anes Tina à la jeune femme russe

Maniant avec aisance la langue arabe, la jeune femme russe a demandé au YouTubeur algérien, Anes Tina, si les Algériens mangent la tête du mouton, « Oui, on mange le “Bouzelouf” et il y a différentes recettes pour le déguster, il est très appétissant. En outre, on mange les intestins du mouton chez nous », indique-t-il.

Se montrant étonnée de cette dernière affirmation, la jeune femme russe a demandé comment peut-on manger les intestins du mouton. Une question à laquelle Anes Tina a répondu, « Évidemment, je t’ai dit que tout se mange. L’estomac est le principal ingrédient du plat de « La Douarra », le foie déclenche une guerre entre les membres de la famille, car il est très désirable », ajoute-t-il avec humour.

Le Youtubeur algérien a, en outre, expliqué, « Si tu es fiancé, tu dois garder la partie droite du postérieur de l’agneau, c’est le gigot. Tu vas l’offrir par la suite à ta future femme », dit-il pour expliquer la tradition de la « M’hiba ».

Finalement, la jeune femme russe a dit, « Il me semble qu’il ne reste plus rien à manger après tous ces plats. », dit-elle, une remarque qu’Anes Tina a contestée, « Non, il reste les pattes du mouton. On en fait un magnifique plat de “Loubya” » dit-il avant d’ajouter, « La toison du mouton est utilisé comme un tapis ou pour construire une darbouka pour que tout le mange puisse danser lors des mariages. On ne jette rien du mouton de l’Aïd » explique-t-il.