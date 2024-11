« On m’a dit que je n’y arriverais jamais »: Mohamed Cheikh se confie sur le harcèlement en cuisine

Grand gagnant de la saison 12 de l’émission culinaire Top Chef France, Mohamed Cheikh s’est confié sur le harcèlement qu’il a subi à ses débuts dans le milieu, dans son passage dans l’émission « ça commence aujourd’hui« , sur France 2.

Dans ce nouveau numéro consacré aux insultes, brimades et au harcèlement sexuel dans le milieu de la cuisine, Faustine Bollaert a accueilli sur le plateau de « ça commence aujourd’hui« , Sonia, Christophe et Mohamed, tous des chefs accomplis, pour parler de certaines violences qu’ils ont vues et subies au cours de leurs carrières.

Le top chef Mohamed Cheikh se confie sur ses débuts en cuisine

Les téléspectateurs ont fait la découverte de Mohamed Cheikh derrière les fourneaux de la célèbre émission culinaire Top Chef France. Le jeune homme qui avait à l’époque 28 ans, qui faisait partie de la brigade d’Hélène Darroze, a su bluffer le jury du concours et devenir le Top chef France de la 12ᵉ saison.

Aujourd’hui âgé de 32 ans et papa de deux enfants, le chef d’origine algérienne est le propriétaire de plusieurs restaurants, notamment : Manzili et Babor à Paris et récemment Meida à Saint-Ouen. Il est aussi l’auteur d’un livre de recettes, publié en 2022, baptisé « Ma cuisine méditerranéenne ».

Mais derrière ce succès hors norme, se cache parfois des débuts difficiles, parfois douloureux. Dans l’émission « ça commence aujourd’hui » consacrée aux « insultes, brimades, harcèlement sexuel : comment briser l’omerta des violences en cuisine« , Mohamed Cheikh vient raconter le harcèlement et la discrimination qu’il a vécus en ses débuts en cuisine.

Le chef harcelé à cause de ses origines

En 2010, Mohamed Cheikh a terminé ses études avec un BEP dans l’hôtellerie, option cuisine, et a entamé ses débuts derrière les fourneaux avec une idée derrière la tête, faire le métier de ses rêves. Une motivation qui lui a permis de bâtir sa réputation de chef talentueux en France.

Mais à l’envers du décor, se cachent des débuts douleurs marqués par la discrimination et le harcèlement à cause de ses origines, mais aussi de son physique. « Pendant toute ma carrière, on m’a dit que je n’y arriverais jamais parce que la cuisine ce n’est pas pour les gens comme moi, parce que je ne mange pas de porc et je ne bois pas de vin« , se confie celui est devenu quelques années plus tard le vainqueur de la saison 12 du premier concours culinaire de France.

Mohamed raconte aussi quelques instants lorsqu’il a été victime de harcèlement : « je me suis pris une échalote dans la tête, on m’a arraché ma veste de chef… on m’a même appelé Mahomet et Mohamed couscous » se souvient-il en précisant que même lors de sa formation qu’il a été harcelé à cause de son physique « J’ai toujours fait en moyenne 90 kilos pour 1,85 m, donc la barrière du physique fait qu’on ne s’en prenait pas trop à moi, c’était plus moral« .

Malgré cela, Mohamed n’a pas voulu parler du harcèlement qu’il subit à ses proches et continue de souffrir en silence : « je n’allais pas leur dire… Forcément, ta maman, la seule chose qu’elle va dire c’est ‘d’arrêter, ce n’est pas grave, fais autre chose’ mais j’avais envie de faire ce métier, donc je fermais ma bouche« .

