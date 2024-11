« On l’aimait bien »…Adel, un algérien arraché à la vie dans un acte de violence gratuite en France

La communauté algérienne de France, et plus particulièrement celle de Bagnolet, est en deuil. Adel, un livreur de 43 ans, connu et apprécié de tous, a été sauvagement assassiné dans la nuit du 4 novembre dernier.

Adel était bien plus qu’un simple livreur. Il était un visage familier qui arpentait les rues de Bagnolet sur son deux-roues. Tous ceux qui l’ont croisé s’accordent à dire qu’il était un homme bon, toujours prêt à rendre service.

Il était un travailleur acharné. Les rues de Bagnolet le connaissaient bien, sillonnées sans relâche sur son scooter. « Il passait son temps à travailler. Il était sans arrêt entre les adresses et les restaurants du coin. Je crois que cela ne lui laissait pas beaucoup de temps pour faire autre chose. », explique une connaissance.

« C’était un type très sympa. Tout le monde le connaissait dans le quartier et on l’aimait bien. Il habitait dans le secteur depuis 07 ans », confie une voisine, émue. « Il livrait pour Deliveroo et Uber Eats.»

Le soir du drame, vers 22h30, une altercation éclate dans l’avenue de la République. Adel, en pleine livraison pour Deliveroo, se retrouve face à face avec le conducteur d’une Dacia Sandero grise stationnée devant une épicerie.

Adel, livreur apprécié, assassiné dans des circonstances atroces à Bagnolet

Une dispute s’engage rapidement, dégénérant en violence. L’automobiliste saisit Adel à la gorge, le projetant violemment au sol. Il enchaîne alors en lui assénant plusieurs coups au visage. Des témoins, alertés par les cris, interviennent pour tenter de séparer les deux hommes. Malgré leur intervention, l’agresseur parvient à prendre la fuite à bord de sa Dacia.

Les forces de l’ordre, déjà présentes dans le secteur, interviennent rapidement. Elles découvrent Adel gisant, inconscient, sur la chaussée. Les secours, notamment une équipe du SAMU, sont immédiatement appelés et procèdent à un massage cardiaque qui permet de rétablir un rythme cardiaque et le transportent dans un état critique à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière où il décèdera deux jours plus tard.

Les investigations pour retrouver le suspect n’ont duré que quelques minutes. La nuit du crime, les fonctionnaires de la brigade anticriminalité ont mené des recherches dans l’avenue et grâce à la description donnée sur place, les agents ont rapidement retrouvé le véhicule, garé quelques mètres plus loin, vers Paris.

Les cinq occupants, âgés de 32 à 41 ans, se trouvent à bord. Tous sont arrêtés et conduits au commissariat des Lilas. Puis le quintet est placé en garde à vue à Bobigny dans les locaux du service départemental de police judiciaire de Seine-Saint-Denis.

Quatre d’entre eux sont vite mis hors de cause et remis en liberté. Le principal suspect, un homme déjà connu des services de police, a été identifié et placé en garde à vue. Sous l’emprise de l’alcool, il a reconnu les faits mais a tenté de minimiser sa responsabilité. Il a été mis en examen pour « meurtre en récidive ».

La mort de Adel a suscité une vive émotion au sein de la communauté. Ses voisins, profondément choqués, se souviennent d’un homme chaleureux et travailleur.

Malheureusement, Adel repose désormais à la morgue de la Pitié-Salpêtrière en attendant son rapatriement en Algérie, loin des siens.

Cet article est dédié à la mémoire de Adel, un homme qui a laissé une empreinte indélébile dans le cœur de tous ceux qui l’ont connu. Que Dieu ait pitié de lui et l’accueille dans son vaste paradis.