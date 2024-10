« On jouait sans tactique avec Belmadi », Benlamri réfute et accuse

Pour rendre hommage à Djamel Belmadi, Djamel Benlamri a fait une déclaration controversée. Ses propos ont été mal interprétés par certains au point de susciter la réaction de l’ancien défenseur des Verts pour mettre les points sur les i.

Djamel Benlamri a cassé la baraque sur les réseaux sociaux ces dernières heures. En effet, sa dernière sortie médiatique a fait le buzz, où il a parlé sans langue de bois de plusieurs choses lorsqu’il était en sélection nationale. Parmi les points importants évoqués par l’ancien roc de l’équipe d’Algérie, c’est lorsqu’il a parlé de l’ex-sélectionneur national Djamel Belmadi. Il a confié que le courant passait tellement bien entre le coach et ses joueurs que ces derniers n’avaient pas besoin des consignes.

« Je me souviens quand on a joué contre la Colombie à Lille (Victoire de l’EN 3-0), on a trouvé qu’il n’y avait pas de tactique. Il nous disait, rentrez et battez-les, débrouillez-vous. Regardez vos supporters, le stade est plein, je n’ai rien à vous dire, faites leur plaisir », a-t-il confié.

Et d’ajouter : « Dès fois, il n’avait même pas besoin de nous parler ou de faire un discours d’avant match tellement nous étions en confiance. Il y avait des matchs où en rentrait au vestiaire, on se changeait et on gagnait […] Je ne dis pas qu’on ne travaillait pas la tactique, ça on le faisait à l’entrainement. Mais le jour du match, il n’avait pas besoin de nous rappeler ce qu’il fallait faire sur le tableau dans le vestiaire ».

Pour ensuite rendre un vibrant hommage à l’ex-driver des Verts. « Qu’on le veuille ou pas, Belmadi est le meilleur sélectionneur de l’histoire de l’équipe d’Algérie. Nombreux sont ceux qui n’aiment pas entendre ça, mais c’est la vérité. Personne ne peut réaliser la série impressionnante de 35 matchs sans défaite ».

Benlamri met les points sur les i

La confidence de Djamel Benlmari lorsqu’il a dit que « les joueurs jouaient sans tactiques sous la coupe de Belmadi » avait été mal interprétée par certains. Cela a suscité la réaction de l’ancien défenseur de l’équipe d’Algérie pour mettre les points sur les i.

« Je pense que les ennemis de Belmadi voulaient bien en profiter pour ternir l’image de l’ex-sélectionneur national. Ils vont se reconnaitre d’ailleurs. Je pense que j’étais bien clair dans mes propos et je ne voulais en aucun cas remettre en cause le travail accomplit par Belmadi, auquel je serai reconnaissant toute ma vie », a-t-il déclaré.