L’Espagne continue de séduire les Algériens. Si plusieurs parmi eux préfèrent aborder les démarches administratives nécessaires pour voyager légalement, d’autres, désespérés, optent pour des méthodes mettant leur vie en danger, en tentant de traverser la Méditerranée.

C’est le cas des deux frères Ayoub et Choaib et leur ami Sohaib, qui ont décidé de risquer le tout pour le tout et de tenter de rejoindre Ceuta, à la nage.

À LIRE AUSSI : Saisie record à Roissy : 2,4 millions d’euros découverts dans les bagages de 2 Algériens

Le périlleux voyage de trois Algériens vers Ceuta tourne au drame

Selon le média local El Faro de Ceuta, les événements se sont déroulés le lundi 12 août dernier, les trois harraga algériens ont essayé de rejoindre l’enclave espagnole sans même prendre une embarcation de fortune, seulement à la nage.

Une fois près de Ceuta, face au risque d’une noyade en plein Méditerranée, l’un des trois amis a envoyé un message de secours sur WattsApp, pour alerter leurs proches de leur situation critique. « nous sommes dans l’eau, près de la montagne, dépêchez-vous« , a-t-il crié, à une heure du matin, sans donner de nouvelles depuis.

Leurs familles et leurs proches qui s’accrochaient à un infime espoir de les retrouver sains et saufs ont alerté alors la Garde civile espagnole pour renforcer les recherches dans la zone entourant Ceuta, mais en vain, aucune trace des trois amis.

Forte hausse des arrivées de migrants clandestins en Espagne

Il faut dire que ce genre de drame arrive souvent au large de la Méditerranée. L’Espagne constitue l’une des principales portes d’entrée en Europe pour des milliers de migrants en provenance du continent africain. D’ailleurs, selon les chiffres du ministère espagnol de l’Intérieur, le nombre des arrivées clandestines a fortement augmenté depuis le début de l’année en cours.

En effet, entre le 1ᵉʳ janvier et la mi-août 2024, l’archipel des Canaries a accueilli plus de 22 304 migrants, contre 9864 personnes recensées l’an dernier, soit une spectaculaire augmentation de 126 %. La majorité de ses migrants choisissent la route menant vers les Iles Canaries, située au large des côtes nord-ouest de l’Afrique.

Par ailleurs, selon l’organisation non gouvernementale Caminando Fronteras, plus de 5 000 migrants ont péri en mer, pendant les cinq premiers mois de l’année en cours, soit une moyenne de 33 décès par jour.

🔴 El año 2024 está siendo el más mortífero en frontera jamás registrado: 5054 personas víctimas en cinco meses #DerechoAlaVida2024 pic.twitter.com/wBMHNbmire — Caminando Fronteras (@walkingborders) June 12, 2024

À LIRE AUSSI : Disparition mystérieuse d’une Algérienne en France : la résolution d’un cold case, 57 ans après ?