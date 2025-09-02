« On dirait un footballeur à la retraite », Zerrouki sévèrement critiqué

Ramiz Zerrouki n’a pas eu le rendement escompté lors du match ayant opposé Twente à Excelsior. Le milieu de terrain de l’équipe d’Algérie a été sévèrement critiqué à l’issue du match et un consultant n’a pas hésité à le qualifier de « footballeur à la retraite ».

En difficulté avec Feyenoord, Ramiz Zerrouki a été contraint de lever le camp du côté de Rotterdam lors du mercato estival pour retourner à son ex-club Twente. Seulement, il n’a pas été cédé définitivement par Feyenoord puisqu’il évolue sous forme de prêt. Une nouvelle expérience sur laquelle le joueur mise beaucoup pour relancer sa carrière.

Zerrouki, des débuts difficiles avec Twente

Alors que Twente commence mal la nouvelle saison, où il patauge au dernier wagon de l’Eredivisie, avec trois défaites et une victoire seulement, Zerrouki n’a pas encore eu le rendement escompté. Lors du dernier match disputé face à Excelsior samedi dernier, le milieu de terrain des Verts a fourni une piètre prestation.

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a été sévèrement critiqué. Sa performance a déçu les supporters et les analystes sportifs, remettant en question sa place au sein de l’équipe.

Critiques acerbes de la part des consultants

En effet, Konneth Perez, un ex-attaquant international danois et actuellement consultant à ESPN, a descendu en flammes le milieu de terrain de 27 ans, en le qualifiant de « footballeur à la retraite ». Cette déclaration a suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux.

« Je ne veux pas reparler de Zerrouki, mais s’il vous plaît… » a commencé Perez. Et d’ajouter : « On dirait un footballeur à la retraite. Quelle vitesse ! On dirait qu’il joue un match des Légendes. Allez, mec ! Dépêche-toi, commence à prendre des décisions. Quand il a commencé à jouer pour Twente, il était vraiment bon ».

Karim El-Ahmadi, un ex-milieu de terrain de Twente de la sélection marocaine, est sur la même longueur d’onde que Kanneth Perez. « Il doit (Zerrouki) se rappeler ce qu’il sait faire de mieux : récupérer le ballon et jouer simplement. En ce moment, il court devant la défense comme s’il donnait le ton », explique-t-il, qui voit également des circonstances atténuantes.

« Twente n’a pas de joueur à 10 ou 8 pour dicter le jeu. Mais Zerrouki doit jouer plus simplement. C’est son plus gros problème actuellement », a-t-il ajouté.

Malgré ses débuts difficiles avec Twente, Ramiz Zerrouki jouit de la confiance du sélectionneur national Vladimir Petkovic. En effet, il fait partie des 26 joueurs retenus pour le stage du mois de septembre.

