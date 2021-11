« On a un point commun », quand Bengrina se compare à Belmadi

Seulement quelques instants nous séparent du coup d’envoi du grand match qui oppose l’Algérie au Burkina Faso. Une rencontre footballistique qualifiée de « décisive », où les hommes de Belmadi n’auront pas le droit à l’erreur, sinon ça leur coutera la qualification au mondial 2022.

À cet effet, le membre de la mouvance islamiste et le Président du mouvement El Bina, Abdelkader Bengrina en l’occurrence, a fait l’éloge du sélectionneur national Djamel Belmadi, en lançant, lors d’une conférence de presse : » laissez Belmadi faire son travail. Il apporte à l’Algérie, ainsi qu’à son peuple, que des victoires et des succès « .

L’homme politique algérien a ajouté que l’Algérie détient des personnes compétentes dans tous les domaines, tout comme notre coach Belmadi.

» L’Algérie possède des personnes compétentes dans tous les domaines. Les Algériens peuvent faire des miracles, comme le cas de Belmadi « , a affirmé Bengrina.

« Le point commun entre moi et Belmadi, c’est la prière », Bengrina

En outre, et lors de la même conférence de presse, ledit membre de la mouvance islamiste a comparé lui-même au « ministre du Bonheur », tout en disant : » le point commun entre moi et Djamel Belmadi, c’est la prière. Lui, il l’accomplit dans l’avion et moi sur le trottoir « .

Le Président du mouvement El Bina a ajouté : » par contre, je n’ai vu aucune personne critiquer la prière de Belmadi dans l’avion « .

Par ailleurs, il convient de rappeler que grâce à Belmadi, les Verts sont arrivés, jusqu’à maintenant, à un score historique de 32 matchs sans défaite. Avec cela, les Fennecs ne sont qu’à 5 confrontations du record d’invincibilité mondial détenu par l’Italie.