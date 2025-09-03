On a repéré ce bon plan : des vols Iberia depuis Alger à partir de 35 €

En approche des fêtes de fin d’année, Iberia propose une nouvelle offre promotionnelle. C’est le moment idéal pour les voyageurs pour réserver leurs billets d’avion à des prix très avantageux. L’offre est disponible à la réservation jusqu’au 22 septembre 2025.

Depuis le 1ᵉʳ septembre, Iberia lance une prévente exclusive pour ses clients inscrits sur son site web et son application mobile. Un grand public aura accès à ces offres. Elles seront valables jusqu’au 22 septembre et concernent les vols vers toutes les destinations du réseau Iberia pour les mois à venir.

Par ailleurs, pour les membres Iberia Plus, l’offre promotionnelle comprend également une section spéciale « Réductions avec mes Avios« . Les voyageurs pourront y utiliser leurs avios, en partie ou en totalité, et bénéficier d’une réduction de 25% sur le prix du billet d’avion.

L’Espagne accessible à petit prix

La compagnie aérienne propose des tarifs très avantageux et dévoile sa nouvelle liste de destinations à bas prix. L’offre comprend :

À partir de 21 euros l’aller simple : Alicante, Grenade, Pampelune et Ibiza ;

À partir de 25 euros l’aller simple : Bilbao, Saint-Sébastien, Oviedo, Saint-Jacques-de-Compostelle, Santander, Valence, Séville et Palma de Majorque ;

Au prix de 29 euros : La Corogne, Vigo, Jerez, Logroño et Castellón.

Pour les îles Canaries, des billets pour Las Palmas de Grande Canarie et Tenerife sont disponibles à partir de 35 euros le voyage en aller simple. Des réductions pour les résidents s’appliquent sur les billets de voyage en aller-retour.

Iberia met en promotion ses vols depuis Alger à partir de 35 euros

Mais ce n’est pas tout. En Europe, Iberia propose par ailleurs des voyages à destination du Portugal avec des billets pour Lisbonne et Porto à partir de 35 euros. D’autres grandes villes européennes sont également à des tarifs attractifs :

À partir de 39 euros l’aller simple pour Venise ;

À partir de 42 euros l’aller simple pour Paris ;

Au prix de 45 euros le voyage vers Rome ;

Au prix de 59 euros l’aller simple pour Londres.

De plus, des vols vers des destinations hivernales comme Innsbruck et Tromsø, au prix de 59 et 99 euros respectivement. À destination du continent africain, Iberia propose des voyages en aller simple pour Alger à partir de 35 euros, et à partir de 41 euros pour Marrakesh.

La compagnie aérienne complète son offre avec des allers simples vers les États-Unis à partir de 187 euros, dont certaines destinations sans escales. L’Amérique latine, notamment Mexico, Caracas et Rio de Janeiro, est accessible à partir de 207 euros.

