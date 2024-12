On a repéré ce bon plan : Alger – France, Canada, USA à prix cassés chez Air France

Voyager pour pas cher est désormais possible. Si vous êtes à la recherche d’une façon économique pour organiser votre voyage, essayez de profiter de ces promotions proposées par Air France pour les fêtes de fin d’année.

On ne le répétera jamais assez, pour partir moins cher, il faut comparer. En scrutant les moindres recoins des comparateurs de vols, nous avons passé au crible les offres de plusieurs compagnies aériennes, pour vous dénicher les meilleurs tarifs pour programmer vos prochaines vacances sans ruiner votre portefeuille.

À LIRE AUSSI : Voyagez léger et économique vers la France : Air Algérie affiche ses billets à petits prix

Vols vers Paris et Montréal : les destinations phares accessibles depuis Alger à prix réduits avec Air France

Profitant de la forte demande sur les billets de voyage en cette période de fin d’année, la compagnie aérienne française propose des offres exclusives sur ses billets de voyage au départ de l’aéroport de Houari Boumediene vers la France, le Canada et les USA.

Les voyageurs algériens sont gâtés ! Air France propose des réductions exclusives sur un large choix de destinations. C’est le moment idéal de programmer ses vacances et de voyager sans se ruiner. Sur son site de réservation, la compagnie aérienne affiche ses billets aux prix suivants :

Alger – Paris – Alger : à partir de 17 468 dinars algériens ;

Alger – Montréal – Alger : au prix de 86 574 dinars.

Les USA à portée de main depuis Alger

Mais ce n’est pas tout. Les voyageurs d’Air France ont une surprise de taille. La compagnie aérienne étend ses offres promotionnelles sur d’autres destinations aux États-Unis d’Amérique :

Depuis Alger vers New York : à partir de 84 148 dinars algériens ;

Au départ de l’aéroport d’Alger vers Denver : au prix de 93 808 Dzd ;

À destination de l’aéroport d’Atlanta : au prix de 90 563 dinars ;

Depuis l’aéroport d’Alger vers Boston : à partir de 90 403 dinars algériens ;

Vers Chicago : à partir de 90 848 dinars ;

À destination de Washington : au prix de 75 108 Dzd.

Cette offre est soumise à des conditions de disponibilité et s’applique sur les vols, en aller-retour, de la compagnie programmés du 7 janvier 2025, pour une durée de voyage de 6 à 12 mois de séjour. Par ailleurs, le transporteur aérien français conseille d’anticiper son achat et de réserver son billet de voyage au moins 14 jours avant le départ.

Par ailleurs, au sujet des bagages, ces tarifs d’Air France autorisent le transport d’un bagage à main et d’un accessoire d’un poids total de 12 kg en cabine, et d’une seule pièce de 23 kg en soute. Le transporteur aérien souligne que ce tarif concerne un seul passager et comprend les taxes, les surcharges et les frais de réservation.

À LIRE AUSSI : Aéroport d’Alger : Tassili Airlines lance une nouvelle ligne vers cette destination