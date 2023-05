« On a passé de merveilleuses vacances en Algérie », Houria les Yeux Verts

Plusieurs femmes mènent le combat d’élever leurs enfants seules. Faces aux obstacles de la vie quotidienne et de la société, ces femmes décident de faire de leurs enfants une force pour pousser leur avenir plus loin et briller davantage.

C’est le cas de Zohra Hamiti, encore connue sous son nom de scène Horia les Yeux verts. La comédienne qui est devenue un véritable phénomène humoristique, revient sur les moments phares de sa vie personnelle, dans un interview accordé à Mode Portrait de la chaîne Canal+.

Horia les Yeux Verts : la force d’une mère qui se bat pour ses enfants

Vous la connaissez surement pour ses spectacles et ses vidéos comiques sur la toile, Zohra Hamiti s’est dévoilée en public, grâce à sa vidéo « RDV en terre inconnue », dont l’effet buzz a donné naissance au personnage de Horia les Yeux Verts.

Cette humoriste est devenue une référence de la scène humoristique et elle est à l’origine de nombreuses productions qui ont séduit son public. Mais qui se cache réellement derrière le personnage de Horia les yeux verts ? la réponse a été dévoilée dans cet interview de Mode Portrait.

Lors de cette rencontre, Zohra Hamiti parle des mamans qui ont élevé leurs enfants seules, mais aussi de l’importance d’avoir une famille soudée. Si la femme accorde toute cette importance à ce sujet, c’est qu’elle a dû élever ses trois filles seule et aujourd’hui elle en a tiré une force qu’elle exploite sur scène. En effet, la comédienne considère que les mamans solos ont beaucoup de mérite, dans la mesure où elles jouent les deux rôles, notamment celui d’être le père de leurs enfants.

Ses débuts sur scène, vacances au Bled : Horia les yeux verts raconte ses souvenirs

En réponse à la question sur les origines de sa passion pour le théâtre, Zohra raconte, en étant jeune, son père n’a pas souhaité que sa fille fasse des cours de gym ou de danse. Le point de départ dans ce domaine humoristique était un club photo, grâce à lequel un producteur l’a repéré lors d’une exposition. « au final c’est grâce à mon père », admet Zohra Hamiti.

Parlant de ses moments les plus marquants sur scène, Horia les Yeux verts évoque le moment où son père a assisté pour la première fois à l’un de ses spectacles. D’ailleurs la comédienne s’est rappelé que son père s’est toujours sacrifié pour ses enfants. « Mon père n’a jamais fait de vacances … mis à part l’Algérie, il n’a jamais bougé » a-t-elle déclaré, avant d’affirmer que toute l’année son père « se serrer la ceinture » pour payer à ses enfants des billets pour passer de merveilleuses vacances au Bled. D’ailleurs, aujourd’hui Zohra Hamiti prend toujours son père comme exemple, « je me sacrifierai pour mes enfants comme mon père s’est sacrifié pour nous ».

