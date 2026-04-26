« On a entendu les enfants crier » : à Toulouse, deux sans-papiers algériens sauvent une famille du feu

Alors que les flammes dévoraient déjà le pavillon et que des cris d’enfants déchiraient la rue, Abdelmadjid n’a pas hésité une seconde. Avec son ami El Hadj, ces deux Algériens sans-papiers ont bondi par-dessus la clôture d’une maison en feu à Toulouse pour arracher un grand-père et ses deux petites-filles à une mort certaine.

Mercredi dernier, un incendie a ravagé une maison individuelle située au 11, rue Etcheverlepo à Toulouse. La violence des flammes a provoqué une propagation rapide du feu atteignant le jardin de la propriété. Heureusement, l’intervention rapide d’Abdelmadjid et El Hadj, deux sans-papiers algériens, a permis de sauver la vie d’un retraité et de ses deux petites-filles.

Les faits remontent au mercredi 22 avril 2026. Le sinistre a totalement ravagé la maison de 90 m². L’intervention des services de secours a permis de porter assistance aux résidents. Trois personnes ont été incommodées par les dégagements de fumée.

Par ailleurs, ces victimes ont été prises en charge par les sapeurs-pompiers présents sur les lieux de l’incendie.

Deux sans-papiers algériens sauvent une famille des flammes à Toulouse

Au moment des faits, Abdelmadjid et El Hadj circulaient en voiture dans le quartier en question pour régler une affaire d’assurance. Arrivés dans la rue Etcheverlepo, dans le quartier Borderouge à Toulouse, ils aperçoivent l’incendie qui commence déjà à ravager la maison.

« On les a vus de loin, puis on a entendu des cris d’enfants » raconte Abdelmadjid dans son témoignage à La Dépêche. Sans hésiter, il quitte la voiture pour sauter par-dessus de la clôture : « Quand j’ai entendu les enfants crier, j’ai pensé à ma fille. Elle a 4 ans. Je me suis dit que ça aurait pu être elle ».

Pendant ce temps-là, son ami l’attend de l’autre côté de la clôture. Il commence d’abord par sauver le grand-père, puis il passe les deux petites, âgées de 3 et 6 ans, à El Hadj : « On les a mises directement dans la voiture (…) Le feu faisait presque le tour de la propriété. S’ils sortaient seuls, ils pouvaient se brûler« .

« Peu de gens auraient fait ça… »

L’incendie a duré dix minutes avant l’arrivée des secours. D’abord suspectés par les policiers d’être à l’origine du feu, les deux jeunes hommes ont finalement été reconnus pour avoir sauvé la famille.

Au lendemain du sinistre, les deux Algériens ont été chaleureusement remerciés par la famille : « C’est eux les héros. Ils ont sauvé nos bébés (…) elles vont bien grâce à eux » a lancé la maman des deux fillettes qui a reconnu les deux héros.

« Franchement, peu de gens auraient fait ça. Ils ont pris tous les risques alors qu’eux-mêmes galèrent déjà », a déclaré l’un de leurs amis.

En France depuis dix ans, Abdelmadjid souhaite régulariser sa situation irrégulière, notamment après le retrait de ses papiers suite à des infractions routières. Son ami El Hadj, arrivé en 2023, partage la même volonté de s’installer légalement malgré ses difficultés avec la langue.

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