Mal de gorge, fatigue… et si ce n’était pas une grippe ? L’OMS alerte sur un nouveau variant du Covid

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) alerte sur la similitude des tableaux symptomatiques associés au nouveau variant du Covid-19, PJ.2.1, et à ceux de la grippe ou du rhume.

Dans une déclaration rapportée par l’agence russe RIA Novosti le 8 novembre, l’organisation rappelle qu’un examen clinique ne permet pas, à lui seul, d’identifier l’agent pathogène responsable d’une infection respiratoire. Lorsque cette identification peut orienter la prise en charge thérapeutique ou les décisions de santé publique, des tests biologiques restent indispensables.

Covid : d’où vient le variant PJ.2.1 et pourquoi est-il surveillé de près par l’OMS ?

Détecté pour la première fois au Canada en mai 2026, le variant PJ.2.1 descend de la lignée JN.1, une famille de variants d’Omicron. Il s’en distingue par un « saut mutationnel ». Au lieu d’évoluer par petites touches, il a accumulé d’un coup un grand nombre de mutations. Il se propage rapidement, notamment aux États-Unis, où la surveillance des eaux usées (qui permet de suivre la circulation du virus dans la population) en fait le variant dont la part augmente le plus vite.

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D’après les premières données de laboratoire, cette progression ne s’explique pas principalement par une capacité à échapper aux défenses immunitaires. Les anticorps de personnes ayant reçu un rappel adapté à LP.8.1 (un variant récent, qui a servi de base aux vaccins actuels) continuent de neutraliser PJ.2.1, c’est-à-dire de bloquer le virus. Leur efficacité baisse seulement un peu, environ 1,8 fois moins face au virus visé par le vaccin. Autrement dit, les vaccins actuels gardent une bonne partie de leur protection.

En revanche, PJ.2.1 s’accroche beaucoup mieux que les variants récents au récepteur ACE2, la « serrure » à la surface de nos cellules que le virus utilise pour y entrer. Cela pourrait expliquer pourquoi il se transmet plus facilement, y compris vers des cellules qui possèdent peu de ces récepteurs.

Au cœur de la prochaine actualisation des vaccins : des particularités cliniques encore à confirmer

PJ.2.1 figure parmi les lignées émergentes que l’OMS souhaite voir intégrées aux analyses précédant sa prochaine réunion sur la composition des vaccins contre la Covid-19. Dans un communiqué publié le 27 octobre 2026, son groupe consultatif technique (TAG-CO-VAC) a invité chercheurs et fabricants à fournir des données sur plusieurs variants, dont celui-ci.

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Ces travaux, qui porteront sur l’évolution génétique du virus, ses caractéristiques antigéniques et la protection conférée par les vaccins actuels, doivent éclairer les discussions prévues en décembre 2026 sur une éventuelle mise à jour de la composition vaccinale.

Le 7 novembre, la virologue et infectiologue russe Elena Malinnikova a évoqué de possibles particularités cliniques du variant, notamment des douleurs pharyngées intenses et une fatigue persistante après l’infection, selon des propos rapportés par RIA Novosti.

Ces observations appellent toutefois à la prudence. L’OMS a indiqué, dans une autre déclaration relayée par la même agence, qu’aucune donnée ne permet à ce stade d’affirmer que PJ.2.1 provoque des symptômes différents ou une forme plus sévère de la maladie que les autres variants en circulation.

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