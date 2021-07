OMS : « le variant ‘Delta’ est à l’origine de la troisième vague »

Ce lundi 12 juillet 2021, l’Organisation mondiale de la santé a révélé la souche mutante du coronavirus « delta », est actuellement présente dans plus de 104 pays, alertant par la même occasion de sa propagation imminente dans le reste du monde.

Le rebond soudain et rapide de l’épidémie du Coronavirus en Algérie ne laisse pas les spécialistes et responsables du secteur sanitaire indifférents. Avec un bilan quotidien qui dépasse désormais les 800 cas, les spécialistes s’attendent à une évolution encore plus inquiétante pour les jours à venir.

Le variant delta est à l’origine de la troisième vague de contamination en Algérie

Pour le Directeur général de l’Institut Pasteur d’Algérie et membre du Comité scientifique, le Pr Fawzi Derrar, l’avènement des variants de la Covid-19 en Algérie, notamment le Delta, a aggravé la situation et risque de l’empirer encore plus durant les jours à venir.

Ce dernier a expliqué que la principale raison derrière la vague actuelle est due à l’avènement du variant Delta (Indien), qui se propage rapidement avec un taux de propagation de 2,67%, et avant au variant Britannique dont le taux d’infection est de 50,4%.

« Le plus inquiétant actuellement c’est le variant Delta qui est très virulent », précise le DG de l’IPA, soulignant que « la personne contaminée peut transmettre le virus à au moins huit autres personnes ». Ce variant est responsable de l’admission d’un grand nombre de patients à l’hôpital, et c’est ce qui crée une surcharge au niveau de ces structures.