OMS :  » L’Afrique semble avoir passé le pic de la pandémie Coronavirus »

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé aujourd’hui mercredi, que l’Afrique pourrait avoir passé le pic de la pandémie de nouveau coronavirus, mettant toutefois en garde contre une éventuelle deuxième vague en cas de relâchement.

En effet, en marge d’une vidéoconférence la directrice régionale Afrique de l’OMS, Matshidiso Moeti, a déclaré : «Nous semblons avoir atteint un pic et désormais le nombre de nouveaux cas quotidiens est en baisse ».

En revanche, et lors de la même réunion, le ministre de la Santé sud-africain, Zweli Mkhize, a mis en garde contre la possibilité d’une seconde vague, «Notre plus grande crainte, c’est qu’il ne s’agisse là que de la première vague et qu’il puisse y en avoir une autre. Nous avons passé le pic, mais si vous regardez ce qui se passe en Espagne, les cas repartent à la hausse après une longue accalmie », a-t-il souligné.

Pour rappel, l’Afrique a officiellement recensé près de 1,2 million de cas de nouveau coronavirus, dont près de 28 000 décès, il est le continent le moins touché parle Coronavirus (COVID-19) après l’Océanie.

Rédaction d’Algérie360