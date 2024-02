Omra Ramadan 2024 : voici les prix pour les Algériens

Comme à chaque mois de Ramadan, des milliers d’Algériens se rendent à la Mecque pour effectuer le rite de la omra. Cependant, pour cette saison 2024, les futurs pèlerins devront investir des sommes encore plus importantes, car les tarifs de la omra ont sensiblement augmenté.

En effet, selon les chiffres annoncés par les agences accréditées, les prix de la omra pendant le mois de Ramadan commencent à partir de 215.000 DA (soit l’équivalent de 1.392 €). Pour une chambre quintuple (5 lits), il faut prévoir 35 millions de centimes au minimum, (soit 2.411 €). Et pour une chambre triple (3 lits) le tarif avoisine les 500.000 DA (3.307 €).

Cette envolée est particulièrement flagrante pour le billet d’avion, dont le prix s’élève désormais à 140.000 DA (contre 60.000 DA lors les mois précédents). La hausse s’explique aussi par la forte demande en cette période de l’année, ainsi que par l’augmentation des taxes aéroportuaires appliquée par l’Arabie Saoudite et par l’affluence sur les hôtels proches de La Mecque.

Tarifs de la omra Ramadan 2024 dans quelques agences de voyages

Pour donner au lecteur une idée plus précise sur les prix actuels de la omra en Algérie, nous sommes allés consulter les offres de quelques agences de voyages.

Voici donc les tarifs moyens pour une omra durant le Ramadan 2024 (billets d’avion aller-retour, chambre d’hôtel, assurance sanitaire, guide, transport dans les lieux saints…) :

1ʳᵉ quinzaine du Ramadan :

Chambre quadruple : de 285 000 DA à 309 000 DA

à Chambre double : de 345 000 DA à 389 000 DA

2ᵉ quinzaine du Ramadan :

Chambre quadruple : de 380 000 DA à 439 000 DA

à Chambre double : de 490 000 DA à 609 000 DA

Notons que la deuxième quinzaine est généralement plus chère, car elle inclut la dernière décade (العشر الأواخر) et Laylat al Qadr, considérée comme l’une des nuits les plus saintes de l’année. En outre, il faut savoir que les prix varient d’une agence à l’autre, en fonction des services inclus dans chaque offre.