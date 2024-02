Omra – Ramadan 2024 : Air Algérie dévoile le prix de ses billets vers les terres saintes

La compagnie aérienne nationale a récemment annoncé le lancement de ses promotions au profit des membres de la diaspora. Intervenant dans l’émission « Echorouk Morning », le porte-parole d’Air Algérie, en l’occurrence Amine Andaloussi, revient sur ces promotions et sur les plans de la compagnie pour la nouvelle saison du Hadj.

En effet, Amine Andaloussi rappelle que la compagnie aérienne nationale fait profiter les Algériens établis à l’étranger des réductions allant jusqu’à 50%. Dans ce sillage, le porte-parole d’Air Algérie fait état de plus de 4 000 billets vendus en trois jours seulement. Rappelons, la compagnie aérienne nationale propose en vente, dans le cadre de ces promotions, 30 000 billets de voyage.

Air Algérie dévoile les prix de ses billets pour la saison de la Omra

Concernant la saison du Hadj et de la Omra, Amine Andaloussi, a fait état de 13 vols réguliers programmés par Air Algérie, depuis septembre dernier, soit plus de 88 000 sièges, pour assurer le transport des pèlerins vers les terres saintes.

Concernant les vols charter, Air Algérie prévoit plus de 2 700 sièges pour assurer le transport des pèlerins algériens qui souhaitent accomplir le rituel de la Omra au mois sacré. Et plus de 8 000 sièges sur les vols réguliers, programmés vers les terres saintes pour le prochain mois de ramadan.

Au sujet des prix des billets, Air Algérie propose, pour le mois sacré, ses billets de voyage vers l’Arabie saoudite à partir de 140 000 dinars algériens. Quant à la saison du Hadj, Amine Andaloussi a fait savoir que sa compagnie est toujours en phase des négociations avec l’office national du Hadj et de la Omra.

7.2 millions de passagers ont voyagé avec Air Algérie en 2023

Par ailleurs, dans un autre contexte, le représentant d’Air Algérie a fait part d’un total de 7.2 millions de passagers qui ont voyagé à bord des avions d’Air Algérie en 2023. Dans la suite de son intervention sur Echorouk morning, il évoque aussi la santé financière de la compagnie aérienne nationale.

Dans ce sillage, il a déclaré que la santé financière d’Air Algérie s’est nettement amélioré au cours de l’année 2023. Rappelons, Air Algérie compte, actuellement, plus de 52 vols réguliers par semaine à destination de 10 capitales africaines.

Au sujet du renforcement de sa flotte, le transporteur aérien national a procédé à l’acquisition de 15 aéronefs, dont la livraison est attendue entre 2025 et 2027.

