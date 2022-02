Omra Ramadan 2022 : l’Arabie saoudite dévoile les conditions

Le mois de Ramadan se rapprochant à grand pas, beaucoup de musulmans s’interrogeaient quant aux procédures pour effectuer la Omra cette année.

Les intéressés peuvent dès à présent utiliser l’application électronique “Tawakkalna” initialement mise en place afin de mieux prendre en charge la pandémie de la COVID-19, pour prendre rendez-vous , grâce à une icône dédiée ajoutée par les autorités.

Selon les médias saoudiens, les personnes concernées peuvent dès lors prendre rendez vous pour réserver les heures auxquelles il faudra effectuer les différents rituels sacrés qui se chiffrent à douze fois, en comptant deux heures de pratique.

Depuis que les réservations sont disponibles, celles-ci voient une augmentation significative pour le mois de Ramadan alors que le reste des jours connaît une assez faible affluence.

De plus, d’après les révélations faites vendredi par le ministère saoudien du Hajj et de la Omra, les enfants sont autorisés à entrer dans les deux saintes mosquées suite à une pause de plus de deux ans et demi due à la pandémie.

Le ministère avait d’ailleurs communiqué sur le sujet grâce à une publication sur son compte twitter : “les personnes âgées de sept ans et plus sont autorisées à recevoir un permis et une date afin d’accéder aux mosquées et ce via l’application Twakkalna”

Les algériens pourront-ils accomplir leur Omra en 2022 ?

C’est la question sur laquelle est revenue le ministre des Affaires Religieuses et des Waqfs Youcef Belmehdi, il y a deux semaines.

Selon lui, la situation sanitaire ne permet pas une prise de décision et celle-ci influence plusieurs secteurs d’activité dont le transport aérien, ce qui ne facilite pas les procédures ni les prévisions à long terme. Le sujet devrait être soulevé une nouvelle fois, lorsque « les circonstances favorables seront réunies ».

Ce flou laisse les algériens perplexes quant à leur projet pour cette Omra 2022, sachant l’approche de ramadan, mois de prédilection pour effectuer ce rituel.