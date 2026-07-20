Omra : l’Arabie saoudite facilite les pèlerinages avec un nouveau visa

Vous rêvez de retourner à La Mecque sans avoir à recommencer toute la procédure de visa à zéro ? L’Arabie saoudite vient de lancer un nouveau visa Omra multi-entrées valable 365 jours. Une vraie révolution pour les pèlerins qui souhaitent accomplir la Omra plusieurs fois dans l’année !

Le ministère saoudien du Hadj et de la Omra a officiellement annoncé, ce lundi, le lancement d’un visa Omra multi-entrées d’une validité d’un an.

Conçu pour offrir davantage de souplesse aux fidèles du monde entier, ce nouveau titre de séjour permet d’entrer plusieurs fois en Arabie saoudite sur une période de 365 jours à compter de la date d’émission, avec un plafond de 90 jours de présence cumulés sur le territoire. Une avancée majeure dans la politique d’accueil des pèlerins, directement inscrite dans les objectifs de la vision 2030 du Royaume.

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Le visa Omra multi-entrées : fonctionnement et conditions d’accès

Étalé sur douze mois, ce visa ne fonctionne pas comme un forfait illimité. Le décompte des 90 jours autorisés s’effectue de manière cumulative, en additionnant la durée de chaque séjour effectué au Royaume. Autrement dit, un pèlerin qui séjourne 30 jours lors d’une première visite dispose encore de 60 jours à utiliser lors de ses passages suivants.

Pour chaque entrée sur le territoire, l’acquisition d’une formule de services auprès d’un prestataire agréé de la plateforme « Nusuk » est obligatoire. La durée de cette formule ne peut excéder le nombre de jours restants sur le quota disponible.

Par ailleurs, l’obtention d’une autorisation de Omra via l’application Nusuk avant tout départ est une condition sine qua non, et la date de cette autorisation doit impérativement correspondre aux dates de la formule souscrite.

La procédure étape par étape, de la première visite aux suivantes

Pour la première utilisation du visa, le parcours débute par l’achat d’une formule de services sur la plateforme Nusuk, suivi du dépôt et du traitement de la demande de visa auprès des autorités compétentes. Une vérification de l’aptitude au voyage est ensuite réalisée avant l’embarquement.

À l’arrivée en Arabie saoudite, les données d’entrée sont enregistrées, puis mises à jour au moment du départ, ce qui permet de calculer automatiquement le solde de jours restants.

Lors des visites ultérieures, la procédure est allégée mais reste encadrée. Le pèlerin doit souscrire une nouvelle formule de services, générer un nouveau permis de Omra via Nusuk, puis satisfaire aux vérifications d’entrée habituelles. À chaque sortie du territoire, le statut du visa est temporairement désactivé et ne sera réactivé qu’après accomplissement de toutes les formalités réglementaires pour la visite suivante.

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Ce visa Omra ne donne aucun accès pendant la saison du Hadj

Un point crucial mérite d’être souligné : ce titre de séjour est incompatible avec la période du Hadj. Du premier jour du mois de Dhou al-Qaâda jusqu’au 13 Dhou al-Hijja, soit une fenêtre d’environ 43 jours, le visa Omra multi-entrées est automatiquement suspendu. Aucune activation ne sera possible durant cet intervalle, réservé exclusivement aux pèlerins munis des autorisations officielles du Hadj.

Cette restriction s’inscrit dans la continuité des mesures de contrôle renforcées que l’Arabie saoudite applique chaque année à l’approche du grand pèlerinage. En avril dernier, le Royaume avait durci les conditions d’accès à La Mecque pour la saison du Hadj 2026, imposant des permis obligatoires et des sanctions sévères pour les contrevenants, avec des amendes pouvant atteindre 100 000 riyals et des interdictions de territoire de dix ans.