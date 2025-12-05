Omra 2026 : L’ONPO publie la liste définitive des 602 agences agréées

L’Office National du Pèlerinage et de la Omra (ONPO) a annoncé, ce jeudi, la publication de la liste officielle des agences de tourisme et de voyages algériennes autorisées à organiser l’activité de la Omra pour la saison 1447 de l’Hégire/2026. Le nombre total d’entités ayant reçu l’agrément atteint 602 agences, désormais habilitées à opérer sur l’ensemble du territoire national. Cette officialisation par l’ONPO Algérie marque le coup d’envoi concret des préparatifs. Elle est complétée par une bonne nouvelle émanant du Ministère saoudien du Hadj et de la Omra, qui a simultanément introduit des facilitations inédites : la Omra est désormais accessible à tous les visiteurs du Royaume, quel que soit le type de visa Arabie Saoudite qu’ils détiennent.
L’Office National du Pèlerinage et de la Omra (ONPO) a confirmé, via un communiqué diffusé ce jeudi, la finalisation des procédures d’agrément pour les prestataires qui encadreront le petit pèlerinage pour la saison à venir. L’objectif principal de cette démarche est de fournir aux pèlerins algériens un cadre légal et sécurisé pour l’organisation de leurs voyages.
Selon l’ONPO Algérie, le nombre d’organisateurs retenus et autorisés à commercialiser des forfaits de Omra pour la saison 1447H s’élève à 602 agences. Ces agences de voyage Omra 2026 sont réparties sur toutes les régions du pays, garantissant ainsi un accès large et de proximité pour les citoyens.
La publication de cette liste définitive des agences par l’Office National du Pèlerinage et de la Omra est l’information la plus attendue, car elle permet aux citoyens de démarrer les démarches d’inscription et de réservation, marquant ainsi le véritable début opérationnel de la saison.
Facilitations : La Omra devient accessible avec tous les types de Visas
Parallèlement à la structuration de l’offre algérienne, le Ministère saoudien du Hadj et de la Omra a introduit une réforme majeure en matière d’accès aux lieux saints. Cette mesure, visant à simplifier le processus et à élargir l’accueil, stipule que tous les titulaires de visas pour l’Arabie Saoudite peuvent désormais accomplir les rituels de la Omra pendant leur séjour.
Le Ministère saoudien du Hadj et de la Omra a confirmé que la simplification s’applique à un spectre étendu de visas Arabie Saoudite :
Visas de visite personnelle et familiale.
Visas touristiques et électroniques.
Visas de travail et de transit.
Cette souplesse offre une opportunité nouvelle aux pèlerins algériens qui se rendent en Arabie Saoudite pour d’autres motifs (visite, transit, affaires) de pouvoir effectuer la Omra sans avoir à solliciter un visa Omra spécifique.