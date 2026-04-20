Omra 2026 : l’ONPO dévoile la liste des agences de voyage officiellement agréées

L’Office national du Hadj et de la Omra (ONPO) a publié la liste provisoire des agences de tourisme et de voyage autorisées à organiser les déplacements des pèlerins algériens pour la saison de la Omra 2026. Cette annonce s’inscrit dans le cadre des préparatifs engagés par les autorités pour mieux encadrer les départs vers les lieux saints et garantir des prestations répondant aux normes exigées.

À travers cette démarche, les autorités souhaitent assurer une meilleure organisation du voyage des pèlerins algériens, tout en veillant à la qualité des services fournis. L’objectif est aussi de protéger les citoyens contre les pratiques frauduleuses et les offres non conformes aux règles en vigueur.

109 agences retenues à travers le pays

Selon les données publiées, 109 agences de voyage ont été sélectionnées dans cette première liste provisoire. Ces agences sont réparties sur plusieurs wilayas afin de permettre aux citoyens d’accéder plus facilement aux services d’organisation de la Omra.

La wilaya d’Alger arrive en tête avec le plus grand nombre d’agences agréées, suivie par Oran, Constantine, Batna et Blida. Cette répartition permet une meilleure couverture territoriale et offre davantage de choix aux futurs pèlerins.

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Les wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux sont également concernées, avec des agences situées notamment à Tamanrasset, Ghardaïa et El Oued, ce qui reflète la volonté d’assurer un accès équitable à ce service sur l’ensemble du territoire national.

Des critères stricts pour les agences sélectionnées

Les agences figurant sur cette liste ont été retenues après avoir rempli les premières conditions fixées par le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs. Ces critères concernent la capacité des agences à organiser les voyages dans de bonnes conditions, à respecter les exigences administratives et à garantir un accompagnement convenable aux pèlerins.

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Cette sélection vise à renforcer la qualité des prestations proposées et à offrir un meilleur encadrement tout au long du séjour, depuis les démarches de réservation jusqu’au retour des pèlerins.

Des agences connues dans plusieurs wilayas

Parmi les agences figurant dans la liste provisoire, plusieurs noms connus apparaissent dans différentes régions du pays. À Alger, on retrouve notamment Taba Voyages, Noui Tourisme, Ennourous El Hor et Agence Yourias.

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Dans la wilaya d’Oran, des agences comme Revolution Travel, Obeidat Tour et Tarik Erriyada ont également été retenues. À Constantine, la liste comprend Lodjine Voyages, Wassim Voyages et Miramar Tourisme.

D’autres agences sont présentes dans d’autres wilayas, comme Idguel Tour à Batna, Dar El Khalil à Blida et Sanhadja Travel à Tlemcen, confirmant la diversité des opérateurs sélectionnés.

Appel à la vigilance avant toute réservation

Les spécialistes du secteur invitent les futurs pèlerins à vérifier attentivement que l’agence choisie figure bien sur la liste officielle publiée par l’Office national du Hadj et de la Omra. Cette vérification est indispensable pour éviter les arnaques et les services ne respectant pas les engagements annoncés.

Afin de faciliter les démarches, l’Office met à disposition sur son site officiel les coordonnées des agences retenues, ainsi que les informations relatives aux programmes et aux tarifs. Cette mesure vise à garantir plus de transparence et à offrir aux citoyens la possibilité de préparer leur Omra dans des conditions sécurisées et bien encadrées.