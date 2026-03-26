Omra 2026 : l’Algérie fixe les dates limites d’entrée et de sortie de l’Arabie saoudite

L’Office national du Hadj et de la Omra a annoncé, dans un communiqué officiel, les derniers délais d’entrée et de sortie des pèlerins algériens vers l’Arabie saoudite, dans le cadre de l’organisation de la saison de la Omra 2026.

Selon le communiqué, la date limite d’entrée sur le territoire de l’Arabie saoudite avec un visa Omra est fixée au 3 avril 2026, correspondant au 15 Chaoual 1447 de l’Hégire. Cette information est cruciale pour les pèlerins algériens planifiant leur voyage.

Concernant le retour, les autorités ont fixé le 18 avril 2026 (1er Dhou al-Qaâda 1447) comme dernier délai pour quitter le territoire saoudien. Il est impératif de respecter ce délai Omra pour éviter des complications.

Ces échéances s’inscrivent dans le cadre des mesures d’organisation visant à assurer un bon déroulement de la saison et à éviter tout dépassement des durées de séjour autorisées.

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Respect des délais de l’omra 2026 : Un appel urgent aux pèlerins

L’Office national du Hadj et de la Omra appelle l’ensemble des futurs pèlerins à respecter scrupuleusement ces dates, afin d’éviter toute infraction susceptible d’entraîner des sanctions administratives ou des complications administratives.

Les autorités insistent sur l’importance de suivre les procédures en vigueur pour garantir un séjour conforme aux réglementations saoudiennes. Le respect des règles est primordial pour un Hadj ou une Omra réussie.

Il est important de bien préparer son voyage et de se renseigner sur les conditions d’obtention du visa Omra, ainsi que sur les coutumes et les lois en vigueur en Arabie Saoudite.

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Voyage en Arabie Saoudite : Mise en garde contre les arnaques et les offres frauduleuses

Dans le même communiqué, l’Office National a lancé une alerte contre les arnaques liées à la Omra. Les citoyens sont invités à ne pas se fier aux annonces trompeuses ou aux programmes non officiels.

Il a insisté sur l’importance de traiter uniquement avec des agences de voyage agréées, via les canaux officiels, afin d’éviter toute mauvaise surprise. Vérifiez toujours les références de l’agence avant de vous engager.

La prudence est de mise face aux offres trop alléchantes, qui peuvent cacher des escroqueries. Privilégiez toujours la sécurité et la fiabilité pour un voyage religieux serein.

« Pas de hadj sans visa » : Rappel important des réglementations saoudiennes

Enfin, l’Office National rappelle un principe essentiel : « pas de hadj sans autorisation », soulignant la nécessité de respecter l’ensemble des dispositions réglementaires.

Ce rappel vise à garantir que les pèlerins puissent accomplir leurs rites dans des conditions optimales de sécurité et d’organisation, conformément aux réglementations saoudiennes.

En conclusion, la préparation minutieuse et le respect des directives officielles sont les clés d’une Omra 2026 réussie et enrichissante. Ne sous-estimez pas l’importance d’un visa Omra valide et d’une agence fiable.

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