Omra 2026 : des tarifs en baisse en cette période

Les agences de tourisme et de voyages enregistrent une baisse notable, voire inédite, des réservations pour la Omra du mois de Ramadan prochain, comparativement aux années précédentes. Cette situation a eu un impact direct sur les prix, désormais en recul, avec des offres débutant à 24 millions de centimes pour un séjour de 15 jours, selon les professionnels du secteur. Une tendance qui pourrait toutefois s’inverser dès le mois de Chawal.

Traditionnellement considéré comme la période la plus dynamique de l’année pour la Omra, le mois de Ramadan connaît cette saison un ralentissement marqué. Des acteurs du secteur ont confirmé à Echourouk que les réservations ont fortement chuté, affectant directement l’activité des agences, pourtant habituées à un pic de demande durant cette période spirituelle.

Cette baisse de l’affluence a entraîné un ajustement des prix, devenus plus accessibles. Le président de la Fédération nationale des agences de tourisme et de voyages, Nadhir Belhadj, a précisé que le coût de la Omra pour la première quinzaine de Ramadan s’établit à 24 millions de centimes au minimum, soit une baisse sensible par rapport à l’an dernier. Selon lui, cette tendance ne concerne pas uniquement l’Algérie, mais touche plusieurs pays, en raison de changements globaux affectant la demande.

Transport aérien et perspectives de reprise

La diminution de la demande s’est également répercutée sur les tarifs du transport aérien. Les billets proposés par des compagnies telles que Flynas, Air Algérie ou encore les lignes saoudiennes affichent des prix avoisinant 9 millions de centimes, un niveau jugé raisonnable par les professionnels.

Malgré le marasme observé durant Ramadan, les agences se montrent optimistes pour la période suivante. Une reprise significative est attendue dès le mois de Chawal, coïncidant avec les vacances de printemps. Cette période est généralement marquée par un regain de la demande, notamment de la part des personnes n’ayant pas été retenues lors de la loterie du Hadj ou en attente de documents spécifiques, qui se tournent vers la Omra comme alternative.

Préparatifs du Hadj 2026 et échéances administratives

Parallèlement, les préparatifs du Hadj 1447H / 2026 se poursuivent. Un meeting de coordination s’est tenu récemment à Alger, sous la supervision du ministre des Affaires religieuses et des Wakf Youssef Belmehd et de son homologue saoudien Tawfiq bin Fawzan Al-Rabiah, afin d’examiner les dispositions organisationnelles liées au Hadj et à la Omra, notamment en matière de visas.

De son côté, l’Office national du Hadj et de la Omra a fixé au 19 février la date limite pour l’achèvement de l’ensemble des démarches administratives, sanitaires et financières des candidats au Hadj. Les citoyens concernés ont été appelés à respecter scrupuleusement ces délais afin d’éviter toute exclusion, tout en étant invités à consulter les canaux officiels de l’Office pour toute information complémentaire.