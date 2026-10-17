Omra 2026-2027 : 490 agences autorisées par l’ONPO, visa, vaccins… le guide pour éviter les arnaques

Pour la saison de la Omra 1448 (2026-2027), l’ONPO a retenu 490 agences dans sa liste préliminaire. Avant de payer, vérifiez que votre agence y figure et lisez attentivement le contrat. Visa, vaccin, budget, signaux d’alerte : voici les points à contrôler.

La Omra attire chaque année de nombreux pèlerins, en Algérie comme dans la diaspora. Cet engouement profite aussi aux escrocs, qui multiplient les fausses offres sur les réseaux sociaux. Quelques vérifications simples permettent pourtant de limiter les risques.

Vérifier l’agrément de l’agence sur la liste de l’ONPO

En Algérie, l’Office national du pèlerinage et de la Omra (ONPO) autorise les agences à organiser la Omra. Il relève du ministère des Affaires religieuses et des Wakfs. Le ministère du Tourisme délivre, lui, la licence générale des agences de voyages.

Pour la saison 1448, l’ONPO a dévoilé une liste préliminaire de 490 agences autorisées à organiser la Omra. Ces agences sont réparties à travers les différentes wilayas du pays. La liste reste évolutive, puisqu’elle recense les autorisations accordées à la date du communiqué.

Selon l’ONPO, 768 agences avaient postulé, dont 69 qui n’avaient jamais organisé la Omra auparavant. L’Office a examiné 598 dossiers : il en a retenu 490 et rejeté 108. Sur les 490 autorisations, l’Office en avait déjà remis 424 à leurs titulaires et émis 66 autres.

Ces listes indiquent, pour chaque agence, sa wilaya, son numéro d’autorisation et son téléphone. Consultez toujours la dernière version publiée sur la page Facebook officielle de l’ONPO. Joignez ensuite l’agence à ce numéro officiel, plutôt qu’à un numéro diffusé sur les réseaux sociaux.

Pour la saison précédente, la liste définitive des agences agréées comptait 602 agences. Avant tout paiement, vérifiez que le nom exact de votre agence et sa wilaya figurent sur la liste officielle. Une agence qui n’y figure pas ne peut pas organiser la Omra.

Ce que le contrat doit préciser

L’ONPO encadre la Omra par un cahier des charges, que doivent respecter les agences autorisées. Ce document fixe le cadre juridique et administratif de leur activité, et précise les responsabilités de chacun. Il vise à garantir la qualité des services, dans le respect des instructions du pays d’accueil.

La loi n° 99-06 du 4 avril 1999 encadre aussi le contrat de tourisme et de voyages. Elle impose à l’agence de remettre au client un document précisant les droits et obligations de chacun. Ce contrat décrit les prestations, le prix, les modalités de paiement, le calendrier et les conditions d’annulation.

Le prix convenu ne peut être révisé que si le contrat le prévoit expressément. L’agence répond aussi de tout préjudice lié à l’inexécution de ses obligations, y compris par ses prestataires. Elle doit enfin porter le numéro de sa licence sur ses contrats, factures et publicités.

La loi sanctionne également la publicité mensongère sur les prix ou les prestations, d’une amende de 50 000 à 100 000 DA. En 2022, l’ONPO avait aussi adressé des avertissements écrits à des agences qui ne respectaient pas le cahier des charges.

Le contrat signé avec l’agence reste votre meilleure protection en cas de litige. Avant de signer, vérifiez qu’il détaille au minimum les points suivants :

les dates de départ et de retour, ainsi que les vols ;

les hôtels à La Mecque et à Médine, avec leur nom et leur catégorie ;

le transport sur place, entre les villes saintes et les aéroports ;

la prise en charge du visa, du permis et de l’assurance ;

l’encadrement prévu pendant le séjour ;

les conditions d’annulation et de remboursement.

Exigez aussi un reçu pour chaque versement, établi au nom de l’agence agréée. Ces documents vous seront indispensables pour faire valoir vos droits.

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Visa, permis Nusuk et vaccin : les règles saoudiennes

Côté saoudien, la plateforme officielle Nusuk du ministère du Hajj et de la Omra centralise les démarches. Le pèlerin doit y obtenir un permis de Omra, en choisissant la date et l’heure de son accomplissement. La plateforme propose ce service dans son application.

Plusieurs types de visa permettent d’accomplir la Omra, selon la plateforme. Le visa de Omra s’obtient en ligne via Nusuk, ou auprès d’une ambassade ou d’un consulat saoudien. Les titulaires d’un visa touristique, de visite familiale ou de travail peuvent aussi accomplir la Omra. Même un visa de transit de 96 heures permet d’en faire la demande.

La Omra peut s’accomplir toute l’année, avec un mérite particulier pendant le Ramadan. Pendant la saison du Hajj, en revanche, l’accès à La Mecque est réservé aux pèlerins du Hajj. La plateforme ne précise pas les dates de cette restriction.

Sur le plan sanitaire, la vaccination contre la méningite à méningocoques (ACWY) reste vivement recommandée. En janvier 2025, Air Algérie l’avait annoncée obligatoire pour tout voyage vers l’Arabie saoudite. Le vaccin devait être reçu au moins dix jours avant le vol, selon la compagnie. Elle invoquait une instruction des autorités sanitaires saoudiennes.

Quelques semaines plus tard, l’ONPO a toutefois précisé que l’entrée dans le royaume n’était pas interdite aux personnes non vaccinées. Il se fondait sur une circulaire de l’aviation civile saoudienne. L’Office recommandait néanmoins vivement les vaccins préconisés par le ministère de la Santé, dont celui contre la méningite.

Pour le Hajj, les autorités saoudiennes exigent ce vaccin au moins dix jours avant l’arrivée. Sa validité est de trois ans pour le vaccin polysaccharidique, et de cinq ans pour le vaccin conjugué. En Algérie, les établissements de santé et les directions de la santé de wilaya renseignent les pèlerins.

Ces consignes peuvent évoluer d’une saison à l’autre. Vérifiez-les auprès de votre agence et de la compagnie aérienne avant le départ, afin d’éviter toute mauvaise surprise.

Budget et calendrier : bien anticiper

Le coût d’une Omra varie fortement selon la période, la durée du séjour et la catégorie des hôtels. Plusieurs postes de dépense sont à prévoir :

le billet d’avion ;

le visa et, le cas échéant, l’assurance ;

l’hébergement, dont le prix dépend souvent de la distance avec les mosquées saintes ;

le transport entre La Mecque, Médine et les aéroports ;

les repas ;

le vaccin ;

les frais de service de l’agence.

Le calendrier pèse aussi sur les prix et la disponibilité. Le Ramadan compte parmi les périodes les plus demandées ; il devrait débuter début février 2027, selon les calculs astronomiques. En France, les vacances d’hiver 2027, du 6 février au 8 mars selon les zones, coïncident avec son début.

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Depuis la France : les règles de la vente de voyages

En France, la Omra vendue sous forme de forfait par une agence relève du Code du tourisme. Le vendeur est responsable de plein droit de l’exécution des services prévus. Cette responsabilité s’applique même lorsque d’autres prestataires assurent ces services.

Il ne s’exonère qu’en prouvant que le dommage vient du voyageur, d’un tiers ou de circonstances exceptionnelles et inévitables. En cas de prestation non conforme, il doit y remédier, sauf impossibilité ou coût disproportionné. À défaut, le voyageur peut obtenir une réduction de prix et, en cas de dommage distinct, des dommages et intérêts.

Avant de réserver, vérifiez que l’agence figure au registre des opérateurs de voyages et de séjours, tenu par Atout France. La recherche se fait en ligne, à partir du nom de l’agence ou de son numéro d’immatriculation. En cas de problème, le voyageur peut signaler l’agence sur la plateforme SignalConso de la DGCCRF. Il peut aussi saisir la Médiation Tourisme et Voyage en cas de litige.

Arnaques à la Omra : les signaux d’alerte

Les escrocs ciblent particulièrement les candidats à la Omra. L’ONPO a dénoncé à plusieurs reprises de fausses pages sur les réseaux sociaux, qui proposent des services fictifs. Il invite les pèlerins à ne se fier qu’à ses canaux officiels.

L’Office a aussi mis en garde contre de faux appels. Ses services ne contactent pas les pèlerins par téléphone pour réclamer un paiement électronique ou des informations confidentielles, précise-t-il. Nous avions détaillé cette alerte de l’ONPO à l’approche du Hadj 2027.

L’usurpation du nom d’agences agréées constitue une autre menace. Fin septembre 2026, la police de Blida a arrêté trois personnes soupçonnées d’escroquerie. Elles avaient usurpé le nom et la qualité d’un voyagiste agréé. Les policiers ont saisi 76 millions de centimes, des devises et trois cachets au nom de l’agence.

La loi n° 99-06 punit l’usurpation du titre d’agent de tourisme et de voyages d’une amende de 50 000 à 200 000 DA. L’auteur encourt aussi une peine de trois mois à trois ans de prison. Vérifiez donc le numéro de licence, qui doit figurer sur tous les documents de l’agence.

D’autres signaux doivent alerter, comme un prix très inférieur aux offres habituelles. Un paiement en espèces sans reçu, ou une agence absente de la liste de l’ONPO, doit aussi faire réagir. Dans le doute, renoncez et signalez l’offre aux services de sécurité.

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