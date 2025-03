Omra 2025 : séjour interdit à La Mecque à ces dates, l’ONPO met en garde

L’office national du Pèlerinage et de la Omra, ONPO, appelle tous les citoyens souhaitant visiter les Lieux saints et accomplir le rituel de la Omra à respecter les nouvelles procédures réglementaires approuvées par l’Arabie saoudite.

Dans un nouveau communiqué, mis en ligne en ce lundi 24 mars 2025, l’office national du Hadj et de la Omra annonce de nouvelles restrictions pour les pèlerins algériens de la Omra.

Omra 2025 : l’ONPO émet un communiqué important

Conformément aux directives émanant des autorités saoudiennes en préparation pour la saison du Hadj 2025, les pèlerins algériens pour la Omra sont appelés à respecter les procédures réglementaires approuvées par le Royaume de l’Arabie saoudite.

Par conséquent, il est interdit d’entrer à la Mecque et d’y séjourner pendant la période correspondant au 29 avril jusqu’au 10 juin 2025. L’office national du Hadj insiste sur le respect capital de cette annonce et rappelle que l’accomplissement du Pèlerinage nécessite l’obtention d’un visa Hadj.

« Parmi ces procédures, il est interdit d’entrer à La Mecque ou d’y séjourner pendant la période allant du 1ᵉʳ Dhou al-Qi’da 1446 H (correspondant au 29 avril 2025) au 14 Dhou al-Hijja 1446 H (correspondant au 10 juin 2025)« , lit-on dans le communiqué de l’ONPO.

Hadj 2025 : les réservations en ligne des vols ouvertes

L’Office national du Hadj et de la Omra a, précédemment, annoncé le lancement des réservations pour le pèlerinage 2025 en Arabie saoudite, notamment via le portail électronique Bawabet El-Hadj et l’application mobile Rakb El Hadjidj. Air Algérie prévoit 76 vols répartis sur 12 aéroports algériens, avec un premier départ programmé le 10 mai 2025.

Une attention particulière est portée à l’accessibilité : les pèlerins éloignés des aéroports bénéficieront d’un transport terrestre gratuit, conformément aux directives du président Tebboune. La répartition stratégique des vols couvre l’ensemble du territoire, de l’aéroport d’Alger desservant 13 wilayas jusqu’à celui de Tamanrasset pour le grand sud :

l’aéroport international d’Alger Houari Boumediene accueillera les pèlerins des wilayas d’Alger, Chlef, Médéa, Boumerdes, Béjaïa, Tizi Ouzou, Tipaza, Bouira, Blida, Ain Defla, M’Sila, Tissemsilt et Bordj Bou Arreridj ;

Houari Boumediene accueillera les pèlerins des wilayas d’Alger, Chlef, Médéa, Boumerdes, Béjaïa, Tizi Ouzou, Tipaza, Bouira, Blida, Ain Defla, M’Sila, Tissemsilt et Bordj Bou Arreridj ; l’aéroport Mohamed Boudiaf de Constantine prendra en charge les pèlerins des wilayas de Constantine, Mila, Jijel, Oum El Bouaghi, Sétif et Skikda ;

prendra en charge les pèlerins des wilayas de Constantine, Mila, Jijel, Oum El Bouaghi, Sétif et Skikda ; L’aéroport de Hadj Bey Akhamok de Tamanrasset desservira les wilayas de Tamanrasset, In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar ;

desservira les wilayas de Tamanrasset, In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar ; l’aéroport de Moufdi Zakaria à Ghardaïa s’occupera des pèlerins de Ghardaïa et El Meniaa ;

s’occupera des pèlerins de Ghardaïa et El Meniaa ; L’aéroport d’Oran Ahmed Ben Bella sera le point de départ pour les pèlerins des wilayas de Mascara, Oran, Tiaret, Mostaganem, Relizane, El Bayadh et Saïda ;

sera le point de départ pour les pèlerins des wilayas de Mascara, Oran, Tiaret, Mostaganem, Relizane, El Bayadh et Saïda ; l’Aéroport Rabah Bitat d’Annaba accueillera les pèlerins de Guelma, Annaba, Souk Ahras, El Tarf et Tébessa ;

accueillera les pèlerins de Guelma, Annaba, Souk Ahras, El Tarf et Tébessa ; l’aéroport de Batna Mostefa Ben Boulaïd prendra en charge les pèlerins de Khenchela, Batna, Biskra et Ouled Djellal ;

prendra en charge les pèlerins de Khenchela, Batna, Biskra et Ouled Djellal ; Et enfin, l’aéroport de Ouargla Sidi Mahdi qui desservira, pour les wilayas du centre-sud, Touggourt, El Oued, El Meghaier, Ouargla, Illizi et Djanet.

