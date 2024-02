Omra 2024 : Tassili Airlines annonce des vols charters pour le transport des pèlerins

Pour la nouvelle saison de la Omra, les préparatifs se multiplient pour permettre aux futurs pèlerins algériens d’effectuer ce rituel dans des meilleures conditions. Côté transport, les compagnies aériennes ajustent leurs programmes pour offrir un meilleur voyage.

C’est le cas de la compagnie aérienne filiale du groupe SONATRACH, Tassili Airlines, a annoncé avoir obtenu les autorisations nécessaires pour programmer des liaisons à destination de l’Arabie Saoudite.

Tassili Airlines : nouveaux vols charters au profit des agences de voyages

Dans un communiqué, mis en ligne lundi, Tassili Airlines annonce l’obtention des autorisations nécessaires pour l’organisation des vols charters, exclusivement pour la Omra. Notamment au profit des agences de voyages et de tourisme.

En vertu de ces organisations, Tassili Airlines organisera des vols contractuels à destination des aéroports de Djeddah et de Médine en Arabie Saoudite. Par ailleurs, ces liaisons s’inscrivent dans le cadre d’une offre complète, qui comprend le transport et les services hôteliers, en plus des guides religieux dans les lieux saints.

Par ailleurs, ces autorisations représentent un pas de l’avant dans l’engagement de la compagnie à garantir un service aérien diversifié. Et de répondre aux besoins des opérateurs touristiques et des agences de voyages. Ces vols charters permettront, aussi, de contribuer à l’augmentation de l’exploitation commerciale et opérationnelle de la flotte du Tassili Airlines. Rappelons, cette dernière est composée de plusieurs avions de types Boeing 800/737 de dernière génération, note le document de la compagnie, cité par l’APS. Il est à noter que le premier vol charter de la compagnie à destination des terres saintes est programmé pour ce mardi 27 février 2024.

Pour mémoire, la filiale du groupe SONATRACH, en plus de ces vols charters, compte dans son programme aérien, des vols domestiques reliant entre plusieurs villes algériennes, mais aussi des vols internationaux vers des destinations diversifiées.

