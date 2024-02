Omra 2024 pour Algériens : l’ONPO dévoile la liste des agences de voyages accréditées

À l’approche du mois de Ramadan, les Algériens sont nombreux à réparer leur voyage vers les terres saintes pour effectuer le rituel de la Omra. Dans ce sillage, et dans le cadre des préparatifs pour cette nouvelle saison, l’Office national du pèlerinage et de la Omra a levé le voile sur la liste définitive des agences de voyages et de tourisme accréditées.

Les Algériens désireux d’accomplir le rituel de la Omra, pendant le prochain mois sacré du Ramadan, doivent faire appel à des agences de voyages et de tourisme pour l’organisation de leur séjour en Arabie Saoudite.

Omra 2024 : 531 agences de voyages accréditées pour l’organisation de la nouvelle saison

Dans un nouveau communiqué, mis en ligne en ce mercredi 2024, l’Office national du Hadj et de la Omra a publié sa liste définitive des agences accréditées pour l’organisation de la nouvelle saison de la Omra de l’année 1445 de l’hégire, qui sont au nombre de 531 organismes (cliquer ici pour consulter la liste complète).

Par ailleurs, ces agences sont implantées à travers le territoire national de manière à permettre à tous les futurs pèlerins algériens d’accéder plus facilement à leurs services.

Hausse des tarifs de la Omra 2024

Selon les prix avancés par les différentes agences de voyages et de tourisme en Algérie, cette année, les tarifs de la Omra vont connaitre une hausse dans leurs niveaux. Une augmentation due à une hausse dans les prix des billets de voyages au départ de l’Algérie vers les terres saintes (140 000 dinars algériens pour un aller simple).

Les prix de la Omra organisées pour la première quinzaine du mois de ramadan s’affichent comme suit :

Pour une chambre quadruple : à partir de 285 000 dinars jusqu’à 309 000 DA ;

Dans le cas d’une chambre double : entre 345 000 DA et 389 000 DA.

Pour la seconde quinzaine du mois de Ramadan :

Chambre quadruple : à partir de 380 000 dinars algériens jusqu’à 439 000 DA

Chambre double : entre 490 000 DA et 609 000 DA.

À LIRE AUSSI :

>> Omra Ramadan 2024 : voici les prix pour les Algériens

>> Hadj 2024 – transport à partir du Sud de l’Algérie : Tebboune annonce des gratuités