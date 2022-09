Omra 2022 : l’ONPO ouvre les inscriptions pour les agences de voyage

La nouvelle année islamique a début le 30 juin dernier. Et pour assurer la réussite de la nouvelle saison d’Omra, l’Algérie multiplie ses efforts. Dans ce même sillage, l’Office national du pèlerinage et de la Omra a décidé de lancer les inscriptions pour les prestataires de voyage. Qui souhaitent participer à l’organisation de la saison d’Omra, correspondant à l’année 1444 de l’hégire.

En effet, par le biais d’un communiqué, rendu public sur sa page officielle, aujourd’hui le jeudi 1 septembre 2022, que l’ONPO a annoncé l’ouverture de ses inscriptions. Ainsi, Les agences de voyage disposent, désormais, de la possibilité d’inscription. Mais aussi du retrait des cahiers des charges à partir du portail électronique de l’ONPO. Notamment : www.bawabetelomra.dz. Et ce, à partir d’aujourd’hui.

Le dernier délai des inscriptions pour les agences de voyage fixé

Par ailleurs, dans le même communiqué, l’office national du pèlerinage et la Omra rappelle que le dernier délai de ses inscriptions est fixé pour le 16 octobre prochain. En revanche, concernant l’octroi des agréments, ce dernier sera effectué conformément au calendrier qui sera affiché sur le portail électronique de l’ONPO.

Dans un précédent, communiqué, l’ONPO a également fait appel aux prestataires de la Omra saoudien. Et ce pour collaborer avec les agences de voyage algériennes. Et ce, dans le but de réussir cette nouvelle saison. Ces prestataires sont appelés à accéder au site officiel de l’ONPO.

Plus de cent mille pèlerins arrivés à Médine

Depuis le début de la nouvelle année islamique. Se sont plus de cent mille pèlerins qui ont rejoint la Médine au cours du mois d’août précédent. Il s’agit de ce qu’a dévoilé le ministère du Hajj et de la Omra saoudien à l’agence de presse de ce royaume.

En effet, d’après la même source, 101 109 pèlerins ont atterri dans l’aéroport de la ville sainte. Dont 5 452 arrivés, dimanche dernier. Ce même ministère a fait savoir que les deux mosquées saintes multiplient les efforts. Et ce, pour assurer des services de qualité pour les pèlerins de la Omra.