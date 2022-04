Omra 2022 : L’ONPO avertit les agences de voyages

Avec la pandémie de la Covid-19, les algériens comme bon nombre de musulmans n’avaient pas la possibilité d’effectuer la Omra, mais cette année avec la stabilisation de la situation au niveau mondiale, l’ouverture partielle des frontières et l’autorisation du royaume saoudien, ce sera de nouveau envisageable.

Beaucoup d’Algériens prévoient de s’y rendre et pour une meilleure organisation, ils délèguent cela a des agences de voyages et de tourismes autorisées à organiser des séjours pour la Omra. C’est dans ce contexte que l’Office national du pèlerinage et de la Omra (ONPO) est revenu avec un communiqué, dans lequel il remet les pendules à l’heure quant au respect du cahier des charges lié à la Omra.

Comme c’est la première Omra depuis plus de deux ans, il a été précisé, que l’ensemble des mesures avaient été mises en place afin d’assurer la bonne prise en charge des pèlerins lors de leur voyage et leur assurer un bon suivi.

Suite à des constatations faites par l’Office national du pèlerinage et de la Omra , certaines agences ne respectent pas totalement ce cahier des charges, et se verront donc recevoir un avertissement écrit, qui sera mentionné dans leur dossier.

Le nombre d’agences de voyages concernées par la Omra a été communiqué

Il y a une semaine, le mardi 5 avril 2022, l’ ONPO a dévoilé le nombre des agences ayant obtenu un agrément afin de pourvoir organiser la Omra au courant de la saison 2022. Elles sont donc trois cent quarante cinq agences à avoir figurant déjà sur la liste initiale a avoir eu l’autorisation requise, sachant que ce séjour en Arabie Saoudite est très prisé chez les agences car la demande est assez forte et les Algériens attendaient cela depuis déjà deux ans.

Le premier départ vers la Omra a déjà été effectué, le dimanche 3 avril 2022 depuis l’aéroport d’Alger, et l’enthousiaste y était. Dès lors l’office national des agences de voyage et de tourisme a pris l’initiative de solliciter le ministre des Affaires religieuses et Wakfs afin d’augmenter le nombre de vols.