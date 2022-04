Omra 2022 : l’Arabie saoudite met en garde les pèlerins

Pour assurer un meilleur déroulement de la saison de la Omra 2022, toutes les autorités concernées courent de partout pour maîtriser les différents obstacles qui peuvent nuire à l’accomplissement de ce sacré rituel.

En effet, mardi 26 Avril 2022, le ministère saoudien du Hajj et de la Omra a évoqué dans un communiqué le grand nombre de prises de photos et de selfies dans les lieux sains. Où, elle a rappelé que le but de ce rituel de la Omra 2022 est le dévouement aux cultes musulmans et non pas le partage de ses moments sur les réseaux sociaux.

Dans la même publication, la même source a fait savoir que le fait de trop prendre en photo les sains, peut déranger certains pèlerins dans leurs rituels de la Omra et peut même engendrer des incidents liés à la circulation de ceux – ci dans le Haram.

Dans la même publication, le ministère saoudien du Hajj et de la Omra appelle les musulmans pèlerins à procéder à un changement régulier de leurs masques, de suivre les consignes des guides, de ne pas trop prendre de bagages avec soi, afin de mieux gérer ce rituel durant les dix derniers jours du mois de ramadan sacré.

Des bracelets de localisation pour enfant distribués à la Grande Mosquée

Dans le même sillage, le Dr Abdelrahmane al-Sudais, président général des affaires des deux mosquées sacrées, a lancé une initiative de bracelets destinés aux enfants, où sont inscrites les coordonnées de leurs proches, dans le but de permettre aux autorités de prendre rapidement contact avec leurs parents. Cette initiative prévoit la distribution de bracelets à des enfants accompagnant leurs parents pendant la Omra, en cas de perte de ces derniers dans la foule de la Grande Mosquée.

Le sous-secrétaire général chargé des services sociaux et bénévoles, Amjad bin Ayed al-Hazmi, assure que la présidence saoudienne est soucieuse de proposer les meilleurs services qui soient aux visiteurs de la Grande Mosquée.

Parallèlement, ce sont près de 7000 parapluies qui sont distribués aux pèlerins de la Omra ainsi qu’aux visiteurs de la Grande Mosquée par le ministère du Hajj et de la Omra. Cette opération » Votre parapluie est entre vos mains » a pour but de préserver les pèlerins des ardeurs du soleil au cours du tawaf, mais aussi les employés au service des pèlerins.

Toujours dans le but d’assurer le bon déroulement de la Omra 2022, le ministère saoudien du Hajj et de la Omra a sanctionné dix agences en leur infligeant une amende de 13 000 dollars (1 dollar = 0,93 euro) pour avoir manqué à leur obligation de proposer les meilleurs services aux pèlerins. Les agences ont été amendées pour cause de négligence, de non-respect de leurs obligations et pour ne pas avoir assuré le transport et l’hébergement des pèlerins, a précisé le ministère dans son communiqué lundi 25 avril 2022.