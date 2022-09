Omra 2022: l’Arabie saoudite lance sa nouvelle plateforme électronique

Le ministère saoudien du Hajj et de la Omra, en collaboration avec l’autorité saoudienne du tourisme, a lancé, une nouvelle plateforme électronique, visant à faciliter la procédure de voyage pour les musulmans et les futurs pèlerins du monde entier, dont les Algériens.

Baptisée, Nusuk, est une plateforme gouvernementale unifiée, lancée le lundi 26 septembre dernier. Elle permet aux futurs pèlerins, à l’exemple des Algériens, de planifier et de réserver leurs voyages vers les terres saintes de la Mecque, mais aussi de la Médine.

Nusuk, une nouvelle plateforme en faveur des futurs pèlerins

Nusuk s’inscrit dans la Vision 2030 de l’Arabie saoudite, et regroupe un large choix de services. Qui visent à enrichir l’expérience religieuse des musulmans souhaitant accomplir le rituel de la Omra. Et ce, à partir de la demande de visa électronique jusqu’à la réservation des vols et des hôtels.

En effet, parmi les buts du lancement de cette nouvelle plateforme, la facilitation des procédures de réservation et de communications entre les pèlerins, y compris les Algériens, avec les différents prestataires. Ainsi, ces musulmans pourront facilement obtenir facilement, par voie électronique grâce à Nusuk, tous les permis nécessaires et les réservations de forfaits facilitant le rituel de la Omra.

Par ailleurs, l’Arabie saoudite a fait savoir que plusieurs autres services seront ajoutés à cette nouvelle plateforme. À l’exemple, des cartes interactives, un guide d’instructions numérique en plusieurs langues, des services de santé. Et un calendrier pour les activités et les offres.

De son côté, le ministre saoudien du Hajj et de la Omra a fait savoir que Nusuk représente une extension de plusieurs efforts fournis. Et le fruit de collaboration de plusieurs agences gouvernementales. Et ce, pour l’amélioration de l’expérience religieuse des pèlerins du monde entiers. En ce qui concerne, la précédente plateforme « Maqam », cette dernière restera opérationnelle. Et ce, jusqu’à ce que tous ces services soient transférés vers « Nusuk ».