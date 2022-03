Omra 2022 : l’Arabie saoudite assouplit les conditions

Le ramadan approche, considéré comme mois de prédilection pour la Omra, les musulmans se hâtent et préparent leur voyage. Beaucoup de pays ont revu leurs conditions d’accès et les ont assouplies mais pour la plupart, le vaccin reste une condition souvent incontournable.

Pour beaucoup de personnes, le schéma vaccinal n’a pas été complété les pénalisant ainsi dans l’accomplissement des rituels liés à la Omra, sachant que celui-ci était jusque-là imposé. C’est dans ce contexte que l’Arabie Saoudite révèle de nouvelles instructions rendant le vaccin obsolète permettant ainsi aux personnes non vaccinées d’accomplir la Omra. D’après le quotidien Okaz, elles auront aussi la possibilité d’accéder à la Mosquée al-Harâm au Masjid al-Nabawi.

Ce n’est pas la seule condition qui a été revue, en effet d’après l’agence de presse saoudienne, le ministère saoudien de l’Intérieur la distanciation sociale c’est plus de rigueur y compris dans les mosquées, même si le port du masque reste de mise en intérieur.

Pour ce qui est des personnes vaccinées quant à elles, se voient dispensées de présenter un test PCR ou antigénique négatif à l’arrivée et la mise en quarantaine a été retirée.

Les Algériens pourront-ils faire la Omra ce ramadan 2022 ?

Cela fait deux ans que la Omra et le Hajj sont suspendus, même si le Hadj a été autorisé pour les personnes résidentes en Arabie saoudite l’an passé.

La situation quant à la pandémie de la COVID-19 se stabilise en Algérie, et les autorités compétentes travaillent quant à l’ouverture des frontières et à la révision des conditions peu à peu. Les algériens se questionnent quant à la possibilité d’effectuer la Omra ce ramadan 2022, et le gouvernement songe à rouvrir la saison.

En effet, d’après le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdila question est au cœur du débat, et la situation était en cours d’évaluation par le Premier et le Comité scientifique chargé du suivi de l’état sanitaire du pays.