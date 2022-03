Omra 2022 : feu vert pour les inscriptions des agences de voyage

A la suite de l’ouverture des inscriptions pour la Omra de cette saison qui a été annoncée par le Président de la République. Les agences de voyage ne cessent de guetter les nouveautés à ce sujet.

En effet, L’Office national du pèlerinage et de la Omra (ONPO) a fait savoir dimanche 27 Mars 2022 par voie de son communiqué, que les agences de tourisme et de voyages qui souhaitent soumettre leurs candidatures en vue de l’organisation de cette saison de la Omra au titre de l’année 1443 de l’Hégire, ont la possibilité de se faire inscrire et de retirer le cahier des charges relatif à cette opération auprès du portail électronique de la Omra.

« Les agences de tourisme et de voyage peuvent, à partir de dimanche 27 mars 2022, s’inscrire et retirer le cahier des charges de la saison de la Omra pour l’année 1443 de l’Hégire via le portail électronique de la Omra: www.bawabetelomra.dz, et ce jusqu’à jeudi 31 mars à 16h30 », c’est ce qui a été rapporté par le communiqué. Les autorisations seront accordées en tenant compte des rendez-vous effectués sur le site, ajoute la même source.

Pour rappel, le ministère du tourisme et de l’artisanat a adressé des instructions strictes à ces agences de voyage pour cesser la publication non officielle des programmes de la Omra.

Prix de la Omra pour les algériens

Après le lancement de la période des inscriptions au pèlerinage de cette saison annoncée par le Président de la République, un autre responsable a ajouté des précisions à ce propos. Effectivement, Yacine Lebaili membre de l’Union nationale des agences de voyages a donné son avis. Et ce afin notamment de communiquer les tarifs liés à la Omra 2022 pour les algériens.

De manière détaillée, Lebaili a insisté sur le fait que les prix de la Omra font effectivement l’objet de diffusion sur Internet. Toutefois, ils ne relèvent pas des autorités concernées. Dans son discours, l’intervenant sur la chaîne Ennahar TV a indiqué qu’en relation avec les compagnies aériennes, algériennes comme saoudiennes, ces dernières démentent recevoir des directives officielles. De ce fait, les prix demeurent, toujours, ignorés par la communauté algérienne souhaitant rejoindre ces lieux sacrés.

De fait, Yacine Lebaili a déjà été amené à se prononcer sur les prix pratiqués pour les Algériens dans le cadre de cette saison. A ce propos, le responsable a déclaré que les prix connaîtront une certaine augmentation en comparaison à ceux des saisons antérieures. Toutefois, dans l’ensemble, les tarifs du petit pèlerinage restent acceptables et à la portée des Algériens.

En outre, il importe de souligner qu’en Algérie, la relance des réservations au titre de la nouvelle saison de la Omra a commencé mardi 15 mars 2022. Cette date correspond à celle de la saison de l’année 1443 de l’Hégire. Il faut noter qu’après deux années de suspension, l’Arabie saoudite ne se contente pas de rouvrir à nouveau ses portes aux musulmans. Mais également, elle a annoncé que les restrictions sanitaires sont levées en terre sainte.