Omra 2022 en Algérie : vers l’augmentation des vols ?

Après l’annonce des nouvelles dispositions applicables au déroulement de la Omra, les agences de voyages et de tourisme mais aussi les autorités concernées font tout pour veiller à son bon déroulement.

Dans ce sillage, l’office national des agences de voyage et de tourisme s’est adressé au ministre des Affaires religieuses et Wakfs Youcef Belmehdi en vue d’augmenter le nombre des liaisons opérant vers les terres saintes.

En effet, après avoir divulguer le programme des vols établis par la compagnie nationale aérienne dans le cadre de la saison de la Omra 2022. La surprise était de constater le nombre réduit de places disponibles face à la forte demande des citoyens souhaitant accomplir ce rituel de la Omra, qui ne cesse de s’accroître.

L’office national des agences de voyage et de tourisme a également souligné dans sa demande, que la non disponibilité de places suffisantes peut par la suite engendrer une augmentation des tarifs liés à la Omra et ce qui va susciter des tensions chez les pélerins et influencer le bon déroulement de cette opération.

Quelles sont les agences de voyage concernées par la saison Omra 2022?

Par ailleurs, l’Office national du pèlerinage et de la Omra (ONPO) a dévoilé, ce mardi 5 avril, le nombre des agences de voyages participant à la transmission des Algériens vers les lieux saints. En fait, ce sont trois cent quarante cinq (345) agences. A noter que ces dernières ont toutes obtenu un agrément en vue de l’organisation de la saison 2022 de la Omra.

Ainsi, c’est par un communiqué que l’ONPO s’est exprimé. En effet, celui-ci affirme avoir 345 agences de voyages et de tourisme, figurant dans la liste initiale, approuvées pour cette saison. Et ce, après que lesdits opérateurs ont accompli toute la démarche pour l’octroi des licences. Puis ont obtenu leurs autorisations afin d’organiser les activités de la Omra.

En outre, un appel a été lancé par les services concernés aux citoyens algériens désireux d’accomplir le rituel de la Omra pour se présenter dans l’une des agences de voyages. Celles autorisées à effectuer le petit pèlerinage au titre de cette année 2022. A noter que la liste détaillée a été publiée sur la page Facebook et le site internet de l’ONPO.

Le premier vol des citoyens algériens vers les terres saintes

Après avoir attendu longtemps par les musulmans souhaitant se rendre en Arabie saoudite pour effectuer le rituel de la Omra, voilà que le premier vol à destination de La Mecque depuis l’Algérie a été effectué.

En effet, cela est arrivé au départ de l’aéroport d’Alger, Houari Boumediene, le dimanche 3 avril 2022. A cette occasion , les voyageurs de ce vol ont affiché leur joie. Ces derniers sont donc les premiers à se rendre sur les lieux saints après plus de deux ans de suspension. Cette mesure a été adoptée dans le cadre du programme de prévention contre la propagation du Covid-19.