Omra 2022 en Algérie : le directeur de l’ONPO se prononce sur les prix

Après environ deux ans de suspension, les citoyens algériens peuvent désormais accomplir le rituel de la Omra, telle est la bonne nouvelle apportée par le président de la république Abdelmadjid Tebboune le 15 Mars 2022. De ce fait, les inscriptions des agences de tourisme et de voyage ont été lancées le Dimanche 27 Mars 2022. Ainsi, le cahier des charges relatif à cette nouvelle saison de la Omra est à retirer.

Aujourd’hui, mercredi 30 Mars 2022, le directeur de l’Office national du pèlerinage et de la Omra (ONPO), Ahmed Slimani, a exclu la possibilité de plafonner les prix des voyages de la Omra, étant donné qu’ils sont soumis à plusieurs facteurs.

La même source a indiqué que l’un des paramètres fondamentaux régissant le coût de la Omra est la classification des hôtels et leurs localisations géographiques, de même que la durée et les services exigés par le pèlerin, se sont autant de facteurs qui influent ces prix.

Auparavant, Nadir Belhadj, responsable de la représentation des agences de tourisme, s’est prononcé à ce sujet. En fait, le responsable a dévoilé que les prix de la Omra ont été établis pour une période de 15 jours à compter de 26 millions de centimes (260 000 DZD).

Toutefois, dans son discours, le porte-parole des agences de voyage, Nadir Belhadj, a expliqué que les tarifications proposées pour la présente saison de la Omra sont en hausse. Et ce, en comparaison avec les saisons précédentes. Le responsable a également précisé que les prix de la Omra ont connu cette année une augmentation d’environ 11 millions de centimes (110 000 DZD).

Par ailleurs, Belhadj a justifié la hausse des prix de la Omra 2022 par la flambée des prix des visas. Ceux-ci ont subi une augmentation qui est passée de 20.000 DA à 54.000 DA. Mais encore, a-t-il déclaré, que cette augmentation a également influé sur les tarifs pratiqués par les compagnies aériennes.

Plus de 410 agences de tourisme et de voyage postulant pour la saison Omra 2022

Après 24 heures du lancement des inscriptions à la nouvelle saison de la Omra 2022, plus de 300 candidatures ont été enregistrées. « 314 agences de tourisme et de voyage ont procédé, dimanche, à la présentation de leurs candidatures en s’inscrivant via le portail électronique de la Omra dans le cadre de la saison de la Omra pour l’année 2022. 144 agences ont téléchargé leurs dossiers via ce ail, dont 54 ont été acceptés » précise l’ONPO.

Cependant le directeur de l’office national du pèlerinage et de la Omra a apporté des nouveautés concernant ce chiffre, en précisant que plus de 414 agences de tourisme et de voyage ont été inscrites via le portail électronique de la Omra pour la saison 2022 et ce en moins de 48 heures. En revanche, seulement 130 agences ont été sélectionnées.

Comme annoncé précédemment par l’ONPO, les inscriptions se poursuivront jusqu’à jeudi 31 Mars 2022 à 16h30 pour préparer la saison de la Omra 2022.