Omra 2022 en Algérie : des demandes de visas en ligne

Suite à l’annonce des nouvelles règles applicables aux opérations de la Omra 2022, les agences de voyage et de tourisme ainsi que les autorités concernées font tout pour assurer le bon déroulement de celles-ci.

Le ministère saoudien du pèlerinage et de la Omra a fait savoir, vendredi 1er avril 2022, aux étrangers désireux de faire la Omra que ces derniers ont désormais la possibilité de faire une demande de visa en ligne. Cette démarche peut à présent se faire par le biais des plateformes de services approuvées par le ministère, toujours selon la même source.

La demande de visa pour la Omra peut être introduite en ligne et se déroule en quatre phases. Tout d’abord, il convient de se rendre sur l’une des plateformes de prestataires de services liés à la Omra agréées par les pouvoirs publics saoudiens.

Ensuite, il faut définir un programme comprenant le choix des meilleurs hébergements et services de transport, en choisissant un prestataire de services situé sur place, depuis l’arrivée en Arabie saoudite jusqu’au départ. Il est également possible pour le candidat au visa pour la Omra de prévoir l’ajout de services facultatifs et complémentaires.

Le troisième pas à suivre pour le demandeur de visa pour la Omra consiste à inscrire ses coordonnées et à présenter les documents exigés, sans oublier la saisie des informations relatives au paiement électronique.

Enfin, la dernière phase concerne la soumission d’une demande de délivrance de visa en renseignant les informations nécessaires à partir du site web du ministère des affaires étrangères. Ce visa sera émis électroniquement de sorte que la personne accomplissant le rituel de la Omra soit en mesure de l’imprimer directement.

Une nouveauté qui intervient alors qu’en Algérie, les autorités ont dressé une première liste de 144 agences de voyages et de tourisme, homologuées par l’Office national du Hadj et de la Omra. En général, ce sont ces organismes qui assurent la gestion de toutes les formalités administratives liées aux opérations de la Omra et du Hadj. Les lieux pour les rituels de la Omra et du Hajj risquent de ne pas être assez nombreux en raison de la pandémie de Covid-19.

Feu vert pour les agences de voyage pour lancer les opérations de virements en devises

La Banque d’Algérie a permis aux agences de voyage et de tourisme approuvées par l’Office du Hadj et de la Omra, de procéder à des virements en devises pour les services fournis aux pèlerins algériens présents en Arabie Saoudite.

Pour rappel l’ONPO a précédemment annoncé des règles relatives à ce point, il revient à l’agence de verser les sommes correspondant aux services qui ont été réservés sur les Lieux Saints par transfert bancaire à partir de son compte domicilié auprès de l’une des banques commerciales agréées pour réaliser des virements sur le compte du contractant saoudien, dans le respect des procédures en vigueur.

Par ailleurs, le pèlerin peut payer le montant en devises des prestations réservées sur les Lieux Saints par transfert bancaire de son compte à celui de l’agence. Dans le cas où il ne possède pas de compte en devises étrangères, il peut aussi s’acquitter du montant correspondant sur le compte de l’agence.