Omra 2022 : des mises en garde lancées contre les agences de voyage

Suite à deux années de suspension du « Hajj » et de la « Omra », la réouverture de ceux-ci est fortement attendue par les musulmans algériens et très compliquée du côté des autorités algériennes.

En effet, le ministère du tourisme et de l’artisanat a mis à disposition de ses directions sur tout le territoire algérien une instruction concernant les annonces de commercialisation des programmes Omra pour le ramadan 2022.

Ainsi, le ministère a insisté sur le fait d’adresser des instructions strictes aux agences de voyage pour qu’elles cessent de publier des programmes Omra non officiels et ce jusqu’à la publication du programme d’Air Algérie et la sélection des compagnies qui se chargeront du transport vers les lieux sacrés.

Pour rappel, le président Abdelmadjid Tebboune a confié au Premier ministre la responsabilité de mener les actions nécessaires à sa réussite. De son côté, le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, qui avait supervisé le lancement d’une conférence scientifique portant sur les contributions du ministère en faveur des personnes aux besoins spécifiques dans le cadre de la Journée nationale des handicapés, le 14 mars 2022, a déclaré que « plus de détails seront donnés ultérieurement à ce sujet », tout en réitérant au passage son appel à la lutte contre la pandémie (Covid-19) et au suivi des recommandations des médecins et spécialistes en la matière.

L’APOCE mis en garde les algériens

Le gouvernement algérien a mis du temps à divulguer les informations concernant le voyage à la Mecque. De ce fait, des malfaiteurs mettent à profit cette situation pour égarer les citoyens qui souhaitent faire ce voyage. Ainsi, l’organisation de protection des consommateurs (APOCE) a mis en garde la population algérienne contre la circulation des fausses nouvelles concernant la Omra.

Confrontée à la répétition de ces publications, l’organisation de protection des consommateurs a lancé une alerte. L’APOCE appelle les citoyens à faire preuve de vigilance. Et ce, afin de les empêcher de passer dans le piège et par conséquent de gaspiller leur argent en vain.

En effet, selon l’APOCE, toutes ces publicités destinées aux Algériens souhaitant accomplir le pèlerinage sont des fraudes et dénuées de tout fondement. Donc, les tarifs annoncés ne constituent qu’un simple moyen de se faire de l’argent facile. Et ceci, au détriment de la population qui veut, coûte que coûte, rejoindre ces lieux sacrés.

Plus précisément, il importe de préciser que les publications dont il est question sont antérieures au 23 mars 2022. Cependant, au cours de la journée du mercredi 23 mars de la même année, le représentant des agences de tourisme, Nadir Belhadj, a communiqué au média Echorouk du concret sur les prix. Pour ce responsable, les tarifs de la Omra pour la saison 2022 sont unifiés et arrêtés au montant de 260.000 dinars algériens.