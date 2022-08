Omra 2022 : de nouvelles instructions concernant les visas

C’est le début de la saison de l’Omra et tous les musulmans du monde entier n’ont pas pu effectuer de Omra depuis deux ans jusqu’à cette année. Ils sont donc en continuelle attente d’informations qui puissent leur être utile dans leurs démarches ou leur voyage.

C’est dans ce cadre que le ministère saoudien du Hakj et de la Omra a annoncé un changement qui pourrait ravir l’ensemble de la communauté musulmane par le biais d’un communiqué.

Dès à présent tous les détenteurs de visas pour l’Arabie saoudite sont autorisés à accomplir l’Omra, mais aussi les personnes ayant des visas américains, britanniques et Schengen. Néanmoins, , le visa ne peut être utilisé qu’une seule fois.

De plus, touts les musulmans titulaires d’un visa de visite familiale et de visite personnelle sont eux aussi autorisées à effectuer l’Omra.

Cette mesure a pour but de simplifier les formalités administratives et à permettre à un plus grand nombre de visiteurs d’effectuer le pèlerinage, après l’arrêt causé par la crise sanitaire. Pour rappel, c’est l’un des objectifs de la Vision 2030.

L’Arabie saoudite allège les mesures sanitaires

L’Arabie Saoudite a rouvert ses portes aux pèlerins étrangers le mois d’octobre 2021, leur permettant d’effectuer leur rituel

L’accès aux étrangers était fermé à cause de la crise sanitaire liée à la COVID-19, mais depuis, la situation s’est nettement améliorée. En effet, le contexte sanitaire est plus approprié aux voyages et plusieurs pays ont levé les mesures sanitaires.

C’est dans ce cadre que l’Arabie Saoudite a pris l’initiative de dispenser les pèlerins étrangers de l’obligation de présenter un test PCR négatif.

Néanmoins, les visiteurs sont prié de se munir d’une assurance maladie complète, qui couvre notamment les coûts du traitement contre la Covid-19.