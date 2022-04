Omra 2022 : 16 vols pour la Mecque pendant le Ramadan

Après une interruption de plus de deux ans à cause de la pandémie du Covid-19, les Algériens pourront enfin accomplir le rituel de la Omra après l’ouverture des Lieux Saints par le royaume saoudien.

Ainsi, quatre vols spécial Omra ont été programmés chaque semaine par la compagnie aérienne Air Algérie pour transporter les pèlerins algériens d’Oran en direction des Lieux Saints, à raison de 300 pèlerins par vol.

C’est ce qu’a annoncé ce dimanche 10 avril, le directeur de l’aéroport international « Ahmed Ben Bella » d’Oran, Najib Ben Chenin à l’occasion du départ hier soir du premier groupe de hadjis en direction de Djeddah.

Les 16 vols programmés durant le mois sacré auront lieu les dimanches, lundis, jeudis et vendredis.

Sachant qu’il peut y avoir des vols supplémentaires si le ministère des Affaires religieuses et Wakfs répondent favorablement à la demande de l’Office national des agences de voyage et de tourisme en vue d’augmenter le nombre des liaisons vers la Mecque.

Les mesures sanitaires et organisationnelles à respecter

Selon le même responsable, toutes les mesures nécessaires pour assurer une bonne prise en charge du transport des pèlerins ont été prises par l’administration aéroportuaire, tant sur le plan organisationnel, sécuritaire que sanitaire. Ainsi, l’aéroport d’Oran a mis en place 4 caméras thermiques qui ont été placées aux portes de départ et d’arrivée, afin de surveiller la température des passagers, ainsi que la mise à disposition de gel alcoolique, le port du masque obligatoire, et autres précautions sanitaires à respecter, surtout avec la réouverture des salles de prière (moussalah).

En outre, l’administration aéroportuaire a également pris toutes les dispositions pour faciliter au mieux l’accueil et l’orientation des pèlerins au niveau des comptoirs d’Air Algérie, la réception, des services de police et des frontières et des douanes. Le directeur de l’aéroport n’a pas manqué de rappeler l’obligation pour le pèlerin d’avoir un passeport sanitaire.

L’ONPO veut éviter les scénarios catastrophes du passé

Pour rappel, le nombre des agences de voyage ayant obtenu l’agrément pour organiser la Omra de la saison 2022, s’élève à 345 agences réparties à travers le territoire national. L’Office national du pèlerinage et de la Omra (ONPO) qui a dévoilé ce chiffre le 5 avril dernier, avait adressé à la veille du lancement officiel de la saison de la Omra 2022, des mises en demeure à l’encontre de certaines agences de tourisme et de voyage concernées par l’organisation de la Omra pour non-respect des cahiers de charges. Ces mises en demeures seront d’ailleurs mentionnées dans leur dossier en guise d’avertissement.

L’ONPO semble décider à éviter l’anarchie et les scénarios catastrophes des années précédentes ayant éclaboussé les saisons du Hadj et de la Omra observées dans le passé.