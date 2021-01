Omra 2021 : Vers la hausse des coûts en Algérie

Le Directeur de l’Office national du pèlerinage et de la Omra (ONPO), Abderrezak Sebkak, s’est exprimé, ce lundi, 25 janvier, au sujet de la nouvelle saison de la Omra et a fait état d’une éventuelle hausse des coûts.

Intervenant sur un plateau de la chaîne privée Echourouk TV ce lundi, 25 janvier, le Directeur de l’Office national du pèlerinage et de la Omra (ONPO), Abderrezak Sebkak, a évoqué une éventuelle hausse des coûts de la Omra au cours de la nouvelle saison.

En effet, M. Sebkak a expliqué que cette hausse, estimée entre 25 et 40 %, intervient en marge de la conjoncture sanitaire actuelle liée à la pandémie du Coronavirus (Covid-19), notamment concernant les conditions relatives au transport et à l’hébergement.

Ainsi, le Directeur de l’ONPO a fait savoir qu’une hausse des coûts de la Omra reste envisageable, au cours de la nouvelle saison, avec un taux de 25 à 40 %. Par ailleurs, il a souligné que pour l’heure cette hausse est « une éventualité » rajoutant qu’une baisse n’est pas écartée dans le cas ou la demande enregistre un recul.

Le Directeur de l’ONPO évoque l’ouverture des inscriptions et des premiers vols

Il convient de rappeler que le Royaume saoudien avait annoncé la réouverture de la Omra aux non résidents et ce à partir du 31 mars prochain. Concernant la date d’ouverture des inscriptions et des premiers vols dans notre pays, M. Abderrezak Sebkak a indiqué que la décision revient aux hautes autorités.

Le Directeur de l’ONPO n’a pas manqué de souligner que les hautes autorités sont les seules habilitées à décider de l’ouverture des frontières aériennes du pays pour la reprise des vols de et vers l’Algérie.

Rappelons également que le Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus en Algérie avait évoqué, samedi passé, l’éventuelle réouverture des frontières du pays, et avait fait savoir que la question relative à la fermeture et à la réouverture des frontières du pays n’a rien avoir avec le Comité ni avec le Ministère de la Santé.