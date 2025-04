OMODA&JAECOO : la success story du nouveau constructeur automobile qui bouscule l’Europe

En célébrant son deuxième anniversaire au Salon International de l’Automobile de Shanghai 2025, OMODA&JAECOO a marqué une étape cruciale dans son expansion fulgurante, notamment sur le marché européen.

Sous le thème « 2 ans, 2 rendez-vous : De la Graine à la Vitesse », la marque a dévoilé une ambitieuse stratégie axée sur les véhicules à énergie nouvelle (NEV) avec la présentation des modèles hybrides rechargeables C7 SHS et C5 SHS, ainsi que du tout électrique JAECOO 5 BEV.

Le constructeur sino-européen a affiché une croissance impressionnante, avec une augmentation de 370 % des ventes de NEV au premier trimestre 2025 par rapport au trimestre précédent. L’entreprise prévoit que d’ici la fin de l’année, plus de 50 % de ses ventes totales seront constituées de NEV, solidifiant ainsi sa position de marque hybride à la croissance la plus rapide au monde.

L’Europe est au cœur de la stratégie d’OMODA&JAECOO. Depuis son lancement en Espagne en février 2024, la marque s’est rapidement étendue à sept marchés européens majeurs, dont le Royaume-Uni, l’Italie, la Pologne et la Belgique, en seulement 14 mois, établissant plus de 300 showrooms. Les ventes mensuelles en Europe devraient dépasser les 10 000 unités d’ici fin avril 2025, avec un total de 75 000 véhicules vendus.

Shawn Xu, PDG d’OMODA&JAECOO, a retracé le parcours de la marque : « De la ‘graine’ à la ‘vitesse’ en deux ans, nous sommes maintenant prêts à ‘passer à la vitesse supérieure’ en 2025 ! »

Expansion européenne et offensive NEV : OMODA&JAECOO accélère sa atratégie 2025

Il a souligné l’ancrage européen comme un tremplin vers une expansion mondiale, insistant sur la conformité des produits aux normes et à la qualité internationales, ainsi que sur la maîtrise des technologies hybrides de pointe.

Le succès européen d’OMODA&JAECOO a été salué par des acteurs clés de l’industrie.

Le média automobile espagnol Carwow a déclaré : « Pour avoir battu tous les records de l’histoire moderne de l’industrie automobile en Espagne en termes de ventes au cours de sa première année d’existence. Pour avoir établi un réseau de vente solide et proactif dans une période incomparable. Pour avoir gagné la faveur du public avec son premier grand succès, l’OMODA 5. Et, en prime, pour avoir établi une usine en Espagne, le tout en moins de 12 mois. »

La technologie Super Hybrid System (SHS) est un pilier de la stratégie NEV d’OMODA&JAECOO. Lors du Super Hybrid Marathon au Mexique, l’OMODA J7 SHS a établi un record mondial d’autonomie de 1 613,1 km. Ce système combine un moteur hybride dédié 1.5TDGI de 340 chevaux, une transmission intelligente DHT et des batteries haute performance, atteignant une efficacité thermique de 44,5 % et une autonomie purement électrique de 151,6 km.

Le J7 SHS a déjà rencontré le succès sur plusieurs marchés, se classant parmi les meilleures ventes d’hybrides rechargeables en Espagne dès son premier mois, devenant le leader des SUV hybrides rechargeables de segment A en Malaisie et propulsant OMODA&JAECOO au rang de marque automobile à la croissance la plus rapide au Royaume-Uni.

Pour l’avenir, OMODA&JAECOO prévoit de lancer cinq nouveaux modèles SHS en 2025, dont les stratégiques OMODA C7 et JAECOO 5, avec des objectifs de ventes mensuelles dépassant respectivement 10 000 et 15 000 unités. La marque ambitionne également d’étendre sa présence en Europe à 19 pays et de couvrir plus de 60 marchés mondiaux.

En marge du salon, OMODA&JAECOO organisera l’OMODA DAY le 26 avril à Wuhu, un événement dédié à la communauté des « New LOHAS » (Lifestyles of Health and Sustainability), soulignant son engagement envers une mobilité plus personnalisée, durable et innovante, en collaboration avec la jeunesse mondiale.

Avec son approche « Nés Globaux, Nés NEV« , OMODA&JAECOO est clairement déterminé à accélérer sa croissance et à redéfinir le paysage automobile mondial.