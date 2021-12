Omicron et voyages vers la France: sur quelle liste figure l’Algérie ?

Le monde entier fait face actuellement à une flambée de cas de contaminions du Covid-19. Le virus s’était retiré nous laissant se réjouir d’une courte durée de stabilité et de décrue, avant de refrapper, et cette fois-ci, très fort.

En effet, on doit s’accoutumer à nouveau au protocole sanitaire strict et aux mesures préventives, notamment dans les voyages afin d’endiguer la propagation du Coronavirus et empêcher l’importation de ses variants, à l’instar d’Omicron. Pour rappel, Omicron c’est la nouvelle souche du Covid-19 récemment découverte en Afrique du Sud. Un variant qui selon les premières études, est plus contagieux que les précédents.

L’Algérie a, jusqu’à présent, enregistré deux cas de contaminations de ce variant, alors que l’une des destinations préférées des algériens en souffre également : la France.

L’Algérie sur la liste orange

L’Hexagone connait une flambée sans précédent de cas de contaminations notamment au nouveau variant Omicron. Raison pour laquelle le pays de Molière tente de faire face à cette situation critique en mettant en place des dispositifs différents, à l’exemple de la carte de classification française des pays sur la base des indicateurs sanitaires.

Cette classification est entrée en vigueur depuis le 20 décembre 2021. Alors qu’il existe 4 listes, l’Algérie figure dans la deuxième, la liste orange, voici à quoi correspond chacune :

La liste verte où il n’y a pas de circulation active du virus. La liste orange, où il y a une circulation active du virus dans des proportions maîtrisées. La liste rouge, où une circulation active du virus est enregistrée en plus de la présence de variants préoccupants. En dernier, la liste rouge écarlate où il y a une circulation particulièrement active, aggravée par la découverte d’un variant susceptible de présenter un risque de transmissibilité accrue ou d’échappement immunitaire.