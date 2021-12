Omicron et Delta : « L’Algérie vit une double vague »

Au-delà de la hausse des cas de contaminations affichée par les rapports officiels, les spécialistes rappellent que sont les cas d’hospitalisation, également en hausse, qui devraient alerter. Ces derniers jours, et bien que la situation reste sous contrôle, à la quatrième vague du variant Delta s’ajoute le début de la propagation du variant Omicron.

Selon le Pr Djenouhat, les deux variant qui dominent actuellement dans le monde ne peuvent cohabiter. Il assure que le Delta finira par céder et disparaitre face à l’hégémonie grandissante du variant Omicron, dont plusieurs cas ont été déjà enregistrés en Algérie.

Pour rappel, le pays a enregistré hier 12 cas de contamination à ce variant apparu en Afrique australe. Certains parmi eux sont des Algériens résidant en Algérie. Bien que ses symptômes soient moins graves que ceux du Delta, la dangerosité de cette nouvelle souche du coronavirus réside dans sa propagation rapide.

D’ailleurs, et toujours selon le Pr Djenouhat, « le variant Omicron est entré avant l’heure en Algérie, et nous vivons présentement une double vague entre le Delta et Omicron ».

20 % des cas de « grippe » sont des contaminations à la covid

Le Professeur Kamel Djenouhat, président de la Société algérienne d’immunologie a déclaré que « les spécialistes s’attendaient à ce que le variant Omicron arrive en Algérie à la fin du mois de janvier ».

Cette nouvelle souche du coronavirus qui fait plus de 200.000 infections chaque jour dans certain pays occidentaux, « ne peut cohabiter avec d’autres variants, et on s’attend à ce qu’elle mette fin au variant Delta », assure le même intervenant.

Ces derniers jours, du fait des températures relativement basses, les gens ont tendances à se regrouper dans des endroits qui manquent d’aération, ce qui facilite la transmission des virus causant de maladies respiratoires, comme la grippe.

Selon le Pr Djenouhat toutefois, « 20 % des cas de ce qu’on croit être une grippe sont en fait des cas de coronavirus ». Le spécialiste assure que l’Algérie connait actuellement le même scénario qu’elle a connu lors de la troisième vague.