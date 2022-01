Bilan du variant omicron en Algérie : l’Institut Pasteur lance une alerte

La dernière flambée des contaminations au coronavirus semble être provoquée par la propagation du variant Omicron en Algérie. Un scenario confirmé par le nouveau bilan de l’Institut Pasteur.

Dans un communiqué rendu public hier jeudi, l’Institut Pasteur d’Algérie (IPA) a dévoilé le dernier bilan des variants de coronavirus en Algérie. Selon le département de Fawzi Derrar, la propagation de la souche d’Omicron a dépassé le Delta.

En effet, l’Institut Pasteur a observé « une augmentation exponentielle » de la courbe des nouvelles contaminations au variant Omicron qui a atteint les 400 cas en seulement cinq semaines.

L’Alerte de l’institut pasteur

Selon la même source, le variant Omicron représente à ce jour, 57% des variants circulants en Algérie. « Nous nous attendons à ce qu’il représente plus de 90% dans les deux semaines à venir », a alerté l’institut pasteur.

« C’est une augmentation exponentielle de la courbe des nouvelles contaminations au variant Omicron est enregistrée (…) De nombreuses infections par ce variant ont été enregistrées parmi les enfants, qui sont plus vulnérables aux virus respiratoires, sachant de plus que le virus reste plus longtemps chez cette catégorie, ce qui augmente le risque de transmission et de manière plus rapide, du virus au plus grand nombre de personnes vivant autour d’eux », a précisé l’IPA.