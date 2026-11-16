Polémique autour de l’initiative des « Hommes d’El Fadjr » : un député saisit le ministre de la Justice

La controverse autour de la participation des enfants à la prière de l’aube (le Fadjr) dans les mosquées algériennes prend une dimension parlementaire et juridique.

Le député de la wilaya de Chlef, Omar Maamar, a adressé une question écrite au ministre de la Justice, garde des Sceaux, Lotfi Boudjemaa, afin d’obtenir des clarifications légales face aux vives critiques visant cette pratique sur les réseaux sociaux.

Un débat sociétal qui s’invite à l’Assemblée

Depuis plusieurs semaines, les initiatives encourageant les plus jeunes à se rendre à la mosquée dès l’aube divisent l’opinion publique sur les plateformes numériques.

Si ces démarches reçoivent le soutien d’une partie de la société et de parents qui y voient un cadre d’éducation morale et de prévention contre les fléaux sociaux, elles suscitent également des réserves.

Certains observateurs et internautes s’inquiètent en effet de l’impact de ces déplacements matinaux sur le rythme biologique, le sommeil et la sécurité des mineurs.

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Face à l’ampleur des échanges en ligne, Omar Maamar, parlementaire issu du Mouvement de la société pour la paix (MSP), a décidé de porter l’affaire devant l’exécutif.

Dans sa requête, rendue publique sur sa page Facebook, l’élu dénonce des discours médiatiques et des publications qui, selon lui, discréditent l’apprentissage du Coran et la fréquentation des lieux de culte par les mineurs, allant parfois jusqu’à associer ces pratiques à des formes d’extrémisme ou à une atteinte à l’enfance.

La frontière entre liberté d’opinion et protection du culte en question

Sur le plan juridique, l’interpellation du député met en lumière un équilibre délicat au sein du droit algérien. D’un côté, les auteurs des critiques s’appuient sur la liberté d’expression et le débat d’idées concernant l’intérêt supérieur de l’enfant et les méthodes éducatives, des principes également encadrés par la législation nationale relative à la protection de l’enfance.

De l’autre, Omar Maamar fonde sa démarche sur l’article 2 de la Constitution, qui stipule que l’islam est la religion de l’État, ainsi que sur les textes du Code pénal protégeant les constantes nationales et le respect dû aux rites religieux.

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Le parlementaire demande ainsi au garde des Sceaux de définir clairement la frontière légale séparant l’exercice de la liberté d’expression de ce qui pourrait relever de l’offense aux préceptes religieux ou de l’incitation contre les institutions cultuelles, et d’indiquer les dispositions juridiques applicables en la matière.