Omar la fraise : film algérien avec Reda Kateb, en compétition au Festival de Cannes 2023

Reda Kateb, acteur français d’origine algérienne, et Benoît Magimel partageront l’affiche dans « Omar la fraise », le premier long-métrage réalisé par Elias Belkeddar. Le film met en scène deux personnages atypiques évoluant sous le soleil ardent de l’Algérie. Kateb incarne un malfrat exilé et déprimé, tandis que Magimel joue le rôle de son complice optimiste.

Accompagnés de Meriem Amiar, l’odyssée existentielle des deux hommes les confrontera à l’ennui et la frustration. Le synopsis révèle : « Omar la Fraise, un bandit à l’ancienne, est contraint de vivre en cavale en Algérie, où il mène des activités illégales en compagnie de son fidèle acolyte Roger. Après avoir dominé le monde criminel français pendant des décennies, ils doivent ensemble s’adapter à leur nouvelle vie, alors qu’ils n’ont connu que la dépravation et la violence. »

Le premier long-métrage d’Elias Belkeddar en sélection officielle à Cannes

Le film d’Elias Belkeddar, qui a notamment co-écrit le scénario d’Athena réalisé par Romain Gavras, sera présenté en Séance de Minuit dans le cadre de la Sélection officielle du Festival de Cannes. La bande-annonce nous dévoile des extraits de cette comédie dramatique qui met en scène la crise existentielle d’un voyou en Algérie.

Meriem Amiar fait également partie du casting de ce premier long-métrage très attendu, projeté Hors Compétition lors d’une Séance de Minuit au Festival de Cannes.

« Omar la fraise » est attendu dans les salles de cinéma à partir du 24 mai prochain. Le film promet de faire parler de lui lors du prestigieux Festival de Cannes, où il sera en compétition aux côtés d’autres longs-métrages de renom. Ce premier film d’Elias Belkeddar a su réunir un casting talentueux pour raconter l’histoire de deux criminels en quête de sens sous le soleil de l’Algérie. Les spectateurs pourront découvrir Reda Kateb et Benoît Magimel dans des rôles qui s’annoncent d’ores et déjà hauts en couleur, tout en mettant à l’honneur l’Algérie et son paysage unique.

Reda Kateb et Benoît Magimel, deux acteurs césarisés de retour à Cannes

« Omar la fraise » marque le retour de Reda Kateb au Festival de Cannes, un an après la présentation de « Nos Frangins » réalisé par Rachid Bouchareb. Kateb s’était notamment fait remarquer grâce à son rôle dans « Un Prophète » de Jacques Audiard, couronné du Grand Prix du Jury en 2009 au Festival.

De son côté, Benoît Magimel, lauréat de deux César du meilleur acteur en 2022 et 2023 pour « De son vivant » d’Emmanuelle Bercot et « Pacifiction : tourment sur les îles » d’Albert Serra, fait également son retour à Cannes.

En 2001, il avait reçu le Prix d’interprétation masculine pour son rôle dans « La Pianiste » de Michael Haneke. « Omar la fraise » sera présenté au Festival de Cannes en compagnie d’autres films très attendus tels que « Jeanne du Barry » de Maïwenn et « Killers of the Flower ».