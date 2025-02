Omar Di Felice, l’Algéro-Italien qui veut conquérir l’Himalaya à vélo

Figure emblématique de l’Ultra-cyclo-exploration, Omar Di Felice, d’origine algérienne, s’est lancé le défi hors du commun : la traversée de la chaîne de l’Himalaya à vélo et de réussir un périple de plus de 3 000 kilomètres.

Son aventure débutera depuis la ville de Guwahati en Inde, puis remontera rapidement au Bhoutan, niché au cœur de l’Himalaya. De là, il pédalera à travers des paysages époustouflants en Inde, au Népal jusqu’à atteindre la région du Tibet.

Transhimalaya Winter, la nouvelle aventure d’Omar Di Felice

Omar Di Felice, né d’un père italien et d’une mère algérienne, vient de se lancer dans un périple exceptionnel : la traversée hivernale de la chaîne de l’Himalaya à vélo avec plus de 3 000 kilomètres et 50 000 mètres de dénivelé positif. S’il le réussit, ce voyage représente un exploit sportif considérable, mais aussi une aventure humaine et environnementale.

En effet, son expédition est également guidée par le concept du Bonheur national Brut, qui est un indicateur de bien-être qui prend en compte des aspects autres que la richesse économique. Pour Omar, le bonheur se trouve dans la nature et le dépassement de soi.

L’athlète s’apprête à vivre un long voyage dans l’une des régions les plus reculées et spirituelles de la planète. Son périple débutera dans le chaos de l’Inde, il pédalera vers le silence du royaume du Bhoutan. Cette aventure se poursuivra à travers le Népal, terre de l’alpinisme à haute altitude. Il traversera des paysages variés et affrontera des cols de montagnes escarpés et des conditions climatiques extrêmes.

Ce périple, qui mettra à l’épreuve sa force physique et mentale, s’achèvera à Lhassa, capitale du Royaume du Tibet, après avoir traversé cette région d’est en ouest.

Omar Di Felice réussit à traverser en solo l’Antarctique à vélo

Omar Di Felice n’est pas à son coup d’essai. Il compte à son actif de nombreuses aventures les unes plus impressionnantes que les autres. Ce sportif n’est pas étranger aux défis extrêmes, il devient une légende de l’Ultra-cyclisme à partir de 2006.

Il s’est illustré dans des épreuves mythiques, dont la Race Across Italie (2015), la Trans America Bike Race (3ᵉ en 2019, vainqueur en 2023). Aventurier dans l’âme, il a déjà réalisé des expéditions hors du commun, telles que la traversée du désert de Gobi (2017), de l’Alaska (2018), du Ladakh (2019) et il avait aussi réussi la traversée de l’Antarctique à vélo (2022-2023), après une tentative interrompue pour des raisons personnelles.

Contrairement à beaucoup d’explorateurs, Omar choisit, à chaque fois, de parcourir le monde seul, sans assistance ni coach pour le guider. Par ailleurs, Omar promet de partager des mises à jour quotidiennes sur ses réseaux sociaux pour permettre à ses abonnés de suivre sa nouvelle aventure.

